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GeriFutbol Neymar'ın gönlünü kaptırdığı güzel! Instagram'dan şansını denedi, şoke oldu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 10:29 | 

Neymar'ın gönlünü kaptırdığı güzel! Instagram'dan şansını denedi, şoke oldu

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Neymar, gönlünü İspanyol model Melodie Penalver'e kaptırdı. Ancak ortaya çıkan gerçekle şoke oldu...

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PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle son maçlarda formasından uzak kaldı ama özel hayatında durmak bilmedi.

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İspanyol model Melodie Penalver'den etkilenen Neymar, Penalver'i Instagram'dan yakın takibe aldı.

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Neymar, Melodie Penalver'in paylaşımlarını beğenirken yıldız futbolcunun gönlünü Penalver'e kaptırdığı iddia edildi.

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Penalver'in son olarak paylaştığı havuz kenarında siyah bikinisiyle yattığı fotoğraf, Neymar'ın da beğenisini aldı.

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Marca'nın haberine göre Neymar, Melodie Penalver'in güzelliği karşısında çok etkilendi.

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Proto Thema'nın haberinde ise Neymar'ın Penalver'in fotoğrafları karşısında nutku tutulduğu kaydedildi.

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Instagram hesabında yaklaşık 800 bin takipçicis bulunan Melodie, aynı zamanda İspanya'da bir televizyon yıldızı.

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28 yaşındaki model, İspanya'da çok izlenen programlardan biri olan Temptation Island'ı sunuyor.

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Bruna Marquezine'den ayrıldıktan ismi birçok kişi ile anılan ve kısa süreli sevgilileri olan Neymar'ın son olarak Penalver'le ilgilendiği iddia edildi.

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Ancak İspanyol basınının Neymar'a kötü bir haberi vardı... Habere göre Melodie Penalver'in 9 yıllık bir ilişkisi var.

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Melodie'nin sevgilisi Cristian Jerez, kendisi gibi bir televizyon programı sunucusu ve uzun yıllardır birlikteler.

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Neymar'ın Bruna Marquezine'den ayrıldıktan sonra ismi ileride de birçok model ile anılacak gibi.

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Zira, Brezilyalı futbolcu, yaşadığı bu ayrılıktan sonra 5 kişi ile sevgili oldu.

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Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Neymar'ın Melodie Penalver'den etkilenmesine rağmen şansının yok denecek kadar az olduğu kaydediliyor.

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