Neymar'ın gönlünü kaptırdığı güzel! Instagram'dan şansını denedi, şoke oldu

PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle son maçlarda formasından uzak kaldı ama özel hayatında durmak bilmedi.İspanyol model Melodie Penalver'den etkilenen Neymar, Penalver'i Instagram'dan yakın takibe aldı.Neymar, Melodie Penalver'in paylaşımlarını beğenirken yıldız futbolcunun gönlünü Penalver'e kaptırdığı iddia edildi.Penalver'in son olarak paylaştığı havuz kenarında siyah bikinisiyle yattığı fotoğraf, Neymar'ın da beğenisini aldı.Marca'nın haberine göre Neymar, Melodie Penalver'in güzelliği karşısında çok etkilendi. Proto Thema'nın haberinde ise Neymar'ın Penalver'in fotoğrafları karşısında nutku tutulduğu kaydedildi.Instagram hesabında yaklaşık 800 bin takipçicis bulunan Melodie, aynı zamanda İspanya'da bir televizyon yıldızı.28 yaşındaki model, İspanya'da çok izlenen programlardan biri olan Temptation Island'ı sunuyor.Bruna Marquezine'den ayrıldıktan ismi birçok kişi ile anılan ve kısa süreli sevgilileri olan Neymar'ın son olarak Penalver'le ilgilendiği iddia edildi.Ancak İspanyol basınının Neymar'a kötü bir haberi vardı... Habere göre Melodie Penalver'in 9 yıllık bir ilişkisi var.Melodie'nin sevgilisi Cristian Jerez, kendisi gibi bir televizyon programı sunucusu ve uzun yıllardır birlikteler.Neymar'ın Bruna Marquezine'den ayrıldıktan sonra ismi ileride de birçok model ile anılacak gibi. Zira, Brezilyalı futbolcu, yaşadığı bu ayrılıktan sonra 5 kişi ile sevgili oldu.Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Neymar'ın Melodie Penalver'den etkilenmesine rağmen şansının yok denecek kadar az olduğu kaydediliyor.