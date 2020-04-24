Neymar'ın annesinin olay ilişkisi bitti! Şoke eden iddia...
Neymar'ın annesi Nadine Goncalves, kendisinden 31 yaş küçük olan Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başlamış; Instagram'dan bu aşkı ilan eden Nadine Goncalves'in fotoğrafına Neymar'ın yanı sıra Brezilyalı futbolcunun babası olumlu yorumlar yaptı Brezilya basınının geçtiği son bilgi ise işlerin değiştiği yönünde...
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PSG’de forma giyen Breziyalı yıldı Neymar’ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
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Dört yıl önce çocuklarının babasından boşanan 53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos’un, ilişkiyi duyurmasının ardından Neymar, annesinin fotoğrafını beğenerek ‘Çok mutlu ol anne, seni seviyorum’ yorumunu yapmıştı.
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Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafa alkış emojisi koyarak ilişkiye tam destek verdi.
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Bu olay spor dünyasında bir hayli konuşulmuştu Neymar'ın genç eniştesi hakkında birçok yorum yapılmıştı. Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmıştı. 7 O tarihten sonra ilk kez bir ilişki yaşayan Nadine, 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a gönlünü kaptırdı.
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Fakat Brezilya basınına yansıyan haberlere göre ikilinin ilişkisi sona erdi. Sebebi ise çok konuşulacak cinsten...
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Tiago Ramos’un annesinin yanına gittiğini yazan Fabia Oliveira, genç modelin ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmadığını belirtti. Ramos’un arkadaşları ise, ilişkinin bitmediğini, ikilinin sadece ara verdiğini söyledi.
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Brezilya basınına yansıyan habere göre; Tiago Ramos’un eski sevgililerinin erkek olduğu iddia ediliyordu
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Neymar’ın annesinin de ailesinden bu nedenle büyük baskı gördüğü ve ayrılma kararı aldığı belirtildi.
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NEYMAR'A HAYRANMIŞ
Bu arada Tiago Ramos'un Neymar'a hayranlığını 2017 yılında paylaştığı bir mesajla ilan ettiği ortaya çıktı.
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Ramos mesajında, "Sen harikasın, senin gibi bir adama hayran olmanın duygusunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. 12 Seni izliyorum ve motive oluyorum. Bir gün bu mesajı seninle okumayı, senin kardeşin olmayı ve beraber oynamayı umuyorum. 13 Bir gün seninle buluşacağımı biliyorum, çünkü ben hedeflerimden vazgeçmeyen biriyim. Tanrı ile kal, çok başarılı ve mutlu ol" ifadelerini kullanmış.