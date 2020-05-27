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Futbol
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 07:56,

Olay ilişkiyle ilgili bomba iddia!

Brezilya basını yazdı...

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Spor Arena | PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar’ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

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4 yıl önce çocuklarının babasından boşanan 52 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos’un ilişkisini duyurmasının ardından Neymar, annesinin fotoğrafını beğenerek ‘Çok mutlu ol anne, seni seviyorum’ yorumunu yapmıştı.

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Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafa alkış emojisi koyarak ilişkiye tam destek vermişti.

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Bu olay spor dünyasında bir hayli konuşulmuştu. Neymar'ın genç müstakbel üvey babası hakkında birçok yorum yapılmıştı.

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Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmış ve o tarihten sonra ilk kez gönlünü 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a kaptırmıştı.

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Ancak bu aşk uzun sürmedi ve Neymar'ın annesi genç sevgilisinden ayrıldı. Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un eski sevgililerinin erkek olması sebebiyle ailesinden gördüğü baskıya dayanamayarak ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

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Ramos ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmazken, genç modelin arkadaşları ise ilişkinin bitmediğini ikilinin sadece ara verdiğini söylemişti.

8BARIŞTILAR
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BARIŞTILAR

Globo'nun haberine göre; Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve Tiago Ramos'la barıştı.

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Haberde ayrıca ikilinin Santos'ta bir ev kiraladıkları ve beraber yaşamaya başladıkları vurgulandı.

10HER ZAMAN YAŞLI KADINLARI SEVERDİ
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"HER ZAMAN YAŞLI KADINLARI SEVERDİ"

Ramos'un eski sevgilisi Irinaldo Oliver ise yaptığı açıklamalarla Brezilya basınında bomba etkisi yaratmıştı.

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Extra'ya konuşan PR danışmanı olan Oliver, "Tiago ile Ağustos 2018'de ilişki yaşamaya başladık. O her zaman biseksüeldi ve her zaman yaşlı kadınları severdi.

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İlişkimiz bittiğinde beni engelledi ama çok tatlı bir çocuk. İlişkimizin bitme sebebi onun futbolcu olma hayaliydi" ifadelerini kullanmıştı.

13NEYMARIN AŞÇISIYLA DA SEVGİLİYMİŞ
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NEYMAR'IN AŞÇISIYLA DA SEVGİLİYMİŞ

Brezilya basını ayrıca Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un Brezilyalı futbolcunun aşçısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği an onu evden attığını ileri sürmüştü.

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Haberde ayrıca Tiago Ramos'un eşyalarını toplayarak ailesinin yanına döndüğü vurgulanmıştı.

15NEYMARA HAYRANMIŞ
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NEYMAR'A HAYRANMIŞ

Bu arada Tiago Ramos'un Neymar'a hayranlığını 2017 yılında paylaştığı bir mesajla ilan ettiği de ortaya çıkmıştı.

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Ramos mesajında, "Sen harikasın, senin gibi bir adama hayran olmanın duygusunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. 12 Seni izliyorum ve motive oluyorum. Bir gün bu mesajı seninle okumayı, senin kardeşin olmayı ve beraber oynamayı umuyorum. 13 Bir gün seninle buluşacağımı biliyorum, çünkü ben hedeflerimden vazgeçmeyen biriyim. Tanrı ile kal, çok başarılı ve mutlu ol" ifadelerini kullanmış.

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