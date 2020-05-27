Olay ilişkiyle ilgili bomba iddia!

Spor Arena | PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar’ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
2
Abone Ol
4 yıl önce çocuklarının babasından boşanan 52 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos’un ilişkisini duyurmasının ardından Neymar, annesinin fotoğrafını beğenerek ‘Çok mutlu ol anne, seni seviyorum’ yorumunu yapmıştı.
3
Abone Ol
Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafa alkış emojisi koyarak ilişkiye tam destek vermişti.
4
Abone Ol
Bu olay spor dünyasında bir hayli konuşulmuştu. Neymar'ın genç müstakbel üvey babası hakkında birçok yorum yapılmıştı.
5
Abone Ol
Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmış ve o tarihten sonra ilk kez gönlünü 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a kaptırmıştı.
6
Abone Ol
Ancak bu aşk uzun sürmedi ve Neymar'ın annesi genç sevgilisinden ayrıldı. Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un eski sevgililerinin erkek olması sebebiyle ailesinden gördüğü baskıya dayanamayarak ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
7
Abone Ol
Ramos ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmazken, genç modelin arkadaşları ise ilişkinin bitmediğini ikilinin sadece ara verdiğini söylemişti.
8
Abone Ol
BARIŞTILAR
Globo'nun haberine göre; Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve Tiago Ramos'la barıştı.
9
Abone Ol
Haberde ayrıca ikilinin Santos'ta bir ev kiraladıkları ve beraber yaşamaya başladıkları vurgulandı.
10
Abone Ol
"HER ZAMAN YAŞLI KADINLARI SEVERDİ"
Ramos'un eski sevgilisi Irinaldo Oliver ise yaptığı açıklamalarla Brezilya basınında bomba etkisi yaratmıştı.
11
Abone Ol
Extra'ya konuşan PR danışmanı olan Oliver, "Tiago ile Ağustos 2018'de ilişki yaşamaya başladık. O her zaman biseksüeldi ve her zaman yaşlı kadınları severdi.
12
Abone Ol
İlişkimiz bittiğinde beni engelledi ama çok tatlı bir çocuk. İlişkimizin bitme sebebi onun futbolcu olma hayaliydi" ifadelerini kullanmıştı.
13
Abone Ol
NEYMAR'IN AŞÇISIYLA DA SEVGİLİYMİŞ
Brezilya basını ayrıca Neymar'ın annesinin, Tiago Ramos'un Brezilyalı futbolcunun aşçısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği an onu evden attığını ileri sürmüştü.
14
Abone Ol
Haberde ayrıca Tiago Ramos'un eşyalarını toplayarak ailesinin yanına döndüğü vurgulanmıştı.
15
Abone Ol
NEYMAR'A HAYRANMIŞ
Bu arada Tiago Ramos'un Neymar'a hayranlığını 2017 yılında paylaştığı bir mesajla ilan ettiği de ortaya çıkmıştı.
16
Abone Ol
Ramos mesajında, "Sen harikasın, senin gibi bir adama hayran olmanın duygusunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. 12 Seni izliyorum ve motive oluyorum. Bir gün bu mesajı seninle okumayı, senin kardeşin olmayı ve beraber oynamayı umuyorum. 13 Bir gün seninle buluşacağımı biliyorum, çünkü ben hedeflerimden vazgeçmeyen biriyim. Tanrı ile kal, çok başarılı ve mutlu ol" ifadelerini kullanmış.