Neymar'ı çıldırtan olay!

Spor Arena Dış Haberler | Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı genç sevgilisi Tiago Ramos (22) ile yeniden barışmıştı.Çift barıştıktan sonra Sao Paulo eyaletinin Santos kentinde kiraladıkları evde yaşamaya başlamışlardı.Brezilya basınına göre; Nadine Gonçalves ve Tiago Ramos geçtiğimiz günlerde evlerinde şiddetli bir tartışma yaşadı. Tiago Ramos tartışma sırasında cama yumruk atarak ciddi şekilde yaralandı.Yaşanan tartışmayı duyan komşular önce polisi, sonra da ambulansı aradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Tiago Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı ve bir gün sonra taburcu edildi.Brezilya polisi yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftin geçtiğimiz hafta sonu karakola giderek ifade verdiği ortaya çıktı.Nadine ve Tiago Ramos'un ifadesinde yaşanan olayı bir ev kazası olarak belirttikleri öğrenildi.Olay sonrası ise Neymar'ın arkadaş grubunda paylaştığı bir ses kaydında Orada olsaydım onu öldürebilirdim dediği belirtildi.Neymar ise sosyal medyada dolaşan bu ses kaydıyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.