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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 17:11,

Neymar'ı çıldırtan olay!

"Üvey babası"na şok tepki: Onu öldürebilirdim

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Spor Arena Dış Haberler | Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı genç sevgilisi Tiago Ramos (22) ile yeniden barışmıştı.

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Çift barıştıktan sonra Sao Paulo eyaletinin Santos kentinde kiraladıkları evde yaşamaya başlamışlardı.

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Brezilya basınına göre; Nadine Gonçalves ve Tiago Ramos geçtiğimiz günlerde evlerinde şiddetli bir tartışma yaşadı.

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Tiago Ramos tartışma sırasında cama yumruk atarak ciddi şekilde yaralandı.

5KOLUNA 12 DİKİŞ ATILDI
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KOLUNA 12 DİKİŞ ATILDI

Yaşanan tartışmayı duyan komşular önce polisi, sonra da ambulansı aradı.

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Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Tiago Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı ve bir gün sonra taburcu edildi.

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Brezilya polisi yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftin geçtiğimiz hafta sonu karakola giderek ifade verdiği ortaya çıktı.

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Nadine ve Tiago Ramos'un ifadesinde yaşanan olayı bir ev kazası olarak belirttikleri öğrenildi.

9NEYMAR: ONU ÖLDÜREBİLİRDİM
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NEYMAR: ONU ÖLDÜREBİLİRDİM

Olay sonrası ise Neymar'ın arkadaş grubunda paylaştığı bir ses kaydında "Orada olsaydım onu öldürebilirdim" dediği belirtildi.

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Neymar ise sosyal medyada dolaşan bu ses kaydıyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

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