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GeriFutbol "Pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 00:31 | 

"Pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak"

PSG - Marsilya maçı sonrası olay sözler...

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

29 YIL SONRA KAZANDILAR
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9 YIL SONRA KAZANDILAR

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

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Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

4KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
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KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu kartlar havada uçuştu.

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Çıkan olaylarından ardından PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü. 90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı.

6TEK PİŞMANLIĞIM O PİSLİĞİN YÜZÜNE VURMAMAK OLDU
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"TEK PİŞMANLIĞIM O PİSLİĞİN YÜZÜNE VURMAMAK OLDU"

Mücadelenin genelinde ise 14 sarı ve 5 kırmızı kart gösterildi.

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Kırmızı kart gördükten sonra kenara gelen Neymar'ın maçın yardımcı hakemine "Irkçılık yapıyor" dediği duyuldu.

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Maçın ardından twitter hasabından paylaşım yapan Neymar, "Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu" sözlerini kullandı.

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Maçın ardından Marsilya teknik direktörü Andre Vilas-Boas ise yaptığı açıklamada oyuncusu Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözler kullandığını düşünmediğini söyledi.

10DEMBA BA: KENDİMİ TÜRK DERBİSİNDE ZANNETTİM
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DEMBA BA: KENDİMİ TÜRK DERBİSİNDE ZANNETTİM

Başakşehir forması giyen Demba Ba maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kendimi Türk derbisinde zannetim" ifadelerini kullandı.

11GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI İZLEDİK
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"GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI İZLEDİK"

Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller ise yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler "Bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledik" şeklinde oldu.

12BOKS MAÇI OLSA KAZANIRDIK
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"BOKS MAÇI OLSA KAZANIRDIK"

PSG'nin Marsilya'ya kaybettiği ve tam 19 kartın çıktığı maçın ardından PSG Sportif Direktörü Leonardo da şu ifadeleri kullandı:

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"Bence iyi bir maç oynadık. Boks maçı olsaydı kazanabilirdik. Bu durum aynı zamanda oyuncuların hatası, bunu içimizde konuşacağız."

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1-0'lık sonucun ardından PSG henüz ligde puanla tanışamazken Marsilya ise 2. maçında 6 puana yükseldi. Ayrıca Marsilya 10 yıl aradan sonra PSG'nin sahasında galibiyete uzanmış oldu.

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