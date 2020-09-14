Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu kartlar havada uçuştu.Çıkan olaylarından ardından PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü. 90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı.Mücadelenin genelinde ise 14 sarı ve 5 kırmızı kart gösterildi.Kırmızı kart gördükten sonra kenara gelen Neymar'ın maçın yardımcı hakemine Irkçılık yapıyor dediği duyuldu.Maçın ardından twitter hasabından paylaşım yapan Neymar, Tek pişmanlığım o pisliğin yüzüne vurmamak oldu sözlerini kullandı.Maçın ardından Marsilya teknik direktörü Andre Vilas-Boas ise yaptığı açıklamada oyuncusu Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözler kullandığını düşünmediğini söyledi.Başakşehir forması giyen Demba Ba maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Kendimi Türk derbisinde zannetim ifadelerini kullandı.Fransız gazeteci Tanguy Le Seviller ise yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler Bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe maçını izledik şeklinde oldu.PSG'nin Marsilya'ya kaybettiği ve tam 19 kartın çıktığı maçın ardından PSG Sportif Direktörü Leonardo da şu ifadeleri kullandı: Bence iyi bir maç oynadık. Boks maçı olsaydı kazanabilirdik. Bu durum aynı zamanda oyuncuların hatası, bunu içimizde konuşacağız.1-0'lık sonucun ardından PSG henüz ligde puanla tanışamazken Marsilya ise 2. maçında 6 puana yükseldi. Ayrıca Marsilya 10 yıl aradan sonra PSG'nin sahasında galibiyete uzanmış oldu.