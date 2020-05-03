Neymar'dan engelli Suriyeli çocuğa (Hamis el Gacir) görüntülü teşekkür mesajı
PSG'nin yıldızı Neymar, Brezilya takımı Santos'ta oynadığı dönemdeki formasıyla sokakta maç yaparken görüntüsü çekilen Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Suriyeli engelli çocuğa (Hamis el Gacir) sosyal medyadan mesaj gönderdi.
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Rejime ait savaş uçakları tarafından yaklaşık 2 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürmeye devam ediyor.
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Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma göndermesi sonrası Hamis'e çok sayıda destek mesajı geldi.
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Gacir'in, sokakta 11 numaralı Santos formasıyla futbol oynarkenki görüntülerinin ardından da Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Neymar, aileyle sosyal medyadan iletişime geçti.
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BENİ DESTEKLEDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER
Neymar, aileye görüntülü gönderdiği mesajında, "Selam Hamis, beni desteklediğin için teşekkürler, kalbim seninle ve ailenle. Tanrı sizi korusun, hoşça kal" ifadesini kullandı.
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MESAJ AİLEYİ MUTLU ETTİ
Hamis el Gacir, Neymar'ın mesajının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Protez bacakları olsa da futboldan ayrılamadığını anlatan Hamis, Neymar'ı çok sevdiğini belirtti.
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UMARIM NEYMAR'LA TANIŞIRIM
Neymar gibi futbolcu olmak istediğini aktaran Hamis, "Umarım okulumu bitiririm ve Neymar ile tanışırım, inşallah aileme yardımcı olur. Neymar'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
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Baba Muhammed Sera el Gacir de oğlu Hamis'in futboldan kopamadığını, Santos takımı ve Neymar'ın kendileriyle yakından ilgilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
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Santos takımının formasıyla görüntüleri çekilen Hamis'e, Brezilya kulübünden de davet gelmişti.