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Futbol
Haber Giriş: 12 Nisan 2020 - 14:43,

Neymar ve babasından, annesinin 'olay ilişkisi'ne tam destek

Neymar'ın annesi Nadine Goncalves, kendisinden 31 yaş küçük olan Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başladı. Instagram'dan bu aşkı ilan eden Nadine Goncalves'in fotoğrafına Neymar'ın yanı sıra Brezilyalı futbolcunun babası da yorum yaptı.

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Brezilyalı yıldızın annesi Nadine Goncalves Santos, eşinden ayrıldıktan sonra Neymar'ın da arkadaşı olan 22 yaşındaki bir gençle aşk yaşamaya başladı.

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53 yaşındaki Nadine Goncalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos ile ilişkisini Instagram hesabından duyurdu.

4ÇOK MUTLU OL ANNE

ÇOK MUTLU OL ANNE

28 yaşındaki Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğendi ve "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum" yorumunu yaptı.

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Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafa alkış emojisi koyarak ilişkiye tam destek verdi.

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Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmıştı.

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O tarihten sonra ilk kez bir ilişki yaşayan Nadine, 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a gönlünü kaptırdı.

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Tiago Ramos'un daha önce Neymar ile arkadaşlığı olduğu da ortaya çıktı.

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Tiago Ramos da aynı fotoğrafı kendi Instagram hesabından "..." mesajıyla paylaştı.

10NEYMARA HAYRANMIŞ

NEYMAR'A HAYRANMIŞ

Bu arada Tiago Ramos'un Neymar'a hayranlığını 2017 yılında paylaştığı bir mesajla ilan ettiği ortaya çıktı.

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Ramos mesajında, "Sen harikasın, senin gibi bir adama hayran olmanın duygusunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum.

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Seni izliyorum ve motive oluyorum. Bir gün bu mesajı seninle okumayı, senin kardeşin olmayı ve beraber oynamayı umuyorum.

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Bir gün seninle buluşacağımı biliyorum, çünkü ben hedeflerimden vazgeçmeyen biriyim. Tanrı ile kal, çok başarılı ve mutlu ol" ifadelerini kullanmış.

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Ramos ile Neymar geçtiğimiz Ocak ayında tanışmış ve Brezilyalı yıldızın Şubat ayındaki 28. yaş gününde arkadaş olmuşlardı.

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