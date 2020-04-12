Neymar ve babasından, annesinin 'olay ilişkisi'ne tam destek
Neymar'ın annesi Nadine Goncalves, kendisinden 31 yaş küçük olan Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başladı. Instagram'dan bu aşkı ilan eden Nadine Goncalves'in fotoğrafına Neymar'ın yanı sıra Brezilyalı futbolcunun babası da yorum yaptı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2
Brezilyalı yıldızın annesi Nadine Goncalves Santos, eşinden ayrıldıktan sonra Neymar'ın da arkadaşı olan 22 yaşındaki bir gençle aşk yaşamaya başladı.
3
53 yaşındaki Nadine Goncalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos ile ilişkisini Instagram hesabından duyurdu.
4
ÇOK MUTLU OL ANNE
28 yaşındaki Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğendi ve "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum" yorumunu yaptı.
5
Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafa alkış emojisi koyarak ilişkiye tam destek verdi.