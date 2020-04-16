Neymar, kız kardeşi, annesi ve 22 yaşındaki sevgilisi... Dünya bu aileyi konuşuyor!

PSG'nin 222 milyonluk yıldızı da babasının kariyerinde önemli bir etki yarattığını açıklamıştı. Neymar, babası için ''Beni dünyanın en iyilerinden yapmak için her zaman yanımda oldu. Benim finans işlerimi de hep o halletti.'' şeklinde konuşmuştu.