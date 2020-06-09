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GeriFutbol Ada karıştı! Prens Selman'a bir şok daha!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 09:49,

Ada karıştı! Prens Selman'a bir şok daha!

Boris Johnson'ı göreve çağırdılar...

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Spor Arena Dış Haberler | Corona virüs salgını sebebiyle ara verilen Premier Lig, 17 Haziran itibariyla yeniden kapılarını açıyor...

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Ligin bir diğer önemli gündem maddesi ise Newcastle United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satılıp satılmayacağı...

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Selman'ın başında olduğu Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Newcastle United sahipleri 300 milyon Sterlin'lik bir fiyat karşılığında bu satış için daha önce anlaşmaya varmıştı.

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Ancak Suudi Arabistan hükümeti ile korsan yayıncıları arasında bağlantı olduğu iddia edilen belgeler sonrası ortalık karışmıştı.

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Belgeleri incelemeye başlayan lig yönetimi, Newcastle United kulübünün satışını ertelemişti.

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Newcastle United'ın Selman'a satışına bir itiraz da siyasi kesimden geldi.

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Telegraph'ın haberine göre, 16 İngiliz milletvekili, Muhammed bin Selman'ın bu şekilde "Sporla itibarını aklama" operasyonuna izin verilmemesi yönünde İngiltere Başbakanı Boris Jonhson'a çağrıda bulundu.

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Haberde Prens Selman'ın yaşanan bu olaydan bir hayli rahatsız olduğu belirtildi.

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Selman'a yakın kaynakların satışın ne kadar süreceği konusunda lig yönetiminden hiçbir şekilde cevap alamadığı da kaydedildi.

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Geçtiğimiz günlerde Newcastle United'ı satın almak isteyen Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıkmıştı.

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İngiliz basını, ABD'li televizyoncu Henry Mauriss'in Newcastle United için kulüp sahibi Mike Ashley'e 350 milyon pound'luk teklif yaptığını öne sürmüştü.

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Sheffield United'ın eski ortağı Kevin McCabe de Newcastle'ın Prens Selman'a satışına karşı çıkmış ve "Sheffield United'ın sahibi Suudi Prens Abdullah, Selman ile kuzen. Sheffield onları yenerse Abdullah, Arabistan'da hapse girebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Son olarak İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de İngiliz hükümetine seslenerek, Prens Selman'ın bir cinayet azmettiricisi olduğunu söylemişti.

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