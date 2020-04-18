MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNereden nereye! Türkiye'ye gelen yabancı futbolcuların şaşırtan değişimleri
GeriFutbol Nereden nereye! Türkiye'ye gelen yabancı futbolcuların şaşırtan değişimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 11:00,

Nereden nereye! Türkiye'ye gelen yabancı futbolcuların şaşırtan değişimleri

Türkiye'ye gelen ve oynadıkları futbolla taraftarın gönlünde taht kuran yabancı futbolcuların zaman içindeki değişimleri fark edilir cinsten...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

2002-2003 sezonunda Fenerbahçe yaptığı bir transferle tüm futbol dünyasının odak noktası haline gelmişti. Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

2

Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.

3

Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen Ortega'yı Atatürk Havalima'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

4

Yıldız futbolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da katılmıştı.

5

Arjantinli yıldız Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamış bu transfer dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

6

Hatta o dönem polis izdihamı engellemek için uzun süre uğraş vermişti.

7

Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

8

Ariel Ortega'nın 17 yıl sonraki hali ise ortaya çıktı.

9

Ortega'nın bu görüntüleri olay oldu.

10

Ortega sosyal medya hesabından fotoğraflar ise şöyleydi...

11

Eski Fenerbahçeli, jubile maçında oğluyla çektirdiği fotoğrafı koluna dövme yaptırdı.

12

Ariel Ortega'nın bu paylaşımı takipçilerinden büyük beğeni aldı.

13

Ortega'nın orta çıkan son fotoğraflarının ardından 4 büyüklerde forma giyen eski futbolcularının son hallerini de sizler için derledik.

14Abel Xavier

Abel Xavier

15Abel Xavier

Abel Xavier

16Batista

Batista

17Batista

Batista

18Cordoba

Cordoba

19
20Andres Jose Fleurquin

Andres Jose Fleurquin

21Andres Jose Fleurquin

Andres Jose Fleurquin

22Moldovan

Moldovan

23Moldovan

Moldovan

24Ike Shorunmu

Ike Shorunmu

25Ike Shorunmu

Ike Shorunmu

26Lazetic

Lazetic

27Lazetic

Lazetic

28Mirosław Szymkowiak

Mirosław Szymkowiak

29Mirosław Szymkowiak

Mirosław Szymkowiak

30Prates

Prates

31Prates

Prates

32Revivo

Revivo

33Revivo

Revivo

34Song

Song

35Song

Song

Song (2016 yılında felç geçiren G.Saray'ın eski futbolcusu yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı)

36Rapaic

Rapaic

37Rapaic

Rapaic

38

Ariel Ortega bir dönem İtalya Serie A'da Sampdoria forması da giymişti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi