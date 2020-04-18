Nereden nereye! Türkiye'ye gelen yabancı futbolcuların şaşırtan değişimleri
Türkiye'ye gelen ve oynadıkları futbolla taraftarın gönlünde taht kuran yabancı futbolcuların zaman içindeki değişimleri fark edilir cinsten...
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2002-2003 sezonunda Fenerbahçe yaptığı bir transferle tüm futbol dünyasının odak noktası haline gelmişti. Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.
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Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.
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Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen Ortega'yı Atatürk Havalima'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
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Yıldız futbolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da katılmıştı.
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Arjantinli yıldız Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamış bu transfer dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
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Hatta o dönem polis izdihamı engellemek için uzun süre uğraş vermişti.
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Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.
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Ariel Ortega'nın 17 yıl sonraki hali ise ortaya çıktı.
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Ortega'nın bu görüntüleri olay oldu.
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Ortega sosyal medya hesabından fotoğraflar ise şöyleydi...
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Eski Fenerbahçeli, jubile maçında oğluyla çektirdiği fotoğrafı koluna dövme yaptırdı.
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Ariel Ortega'nın bu paylaşımı takipçilerinden büyük beğeni aldı.
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Ortega'nın orta çıkan son fotoğraflarının ardından 4 büyüklerde forma giyen eski futbolcularının son hallerini de sizler için derledik.
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Abel Xavier
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Abel Xavier
16
Batista
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Batista
18
Cordoba
19
20
Andres Jose Fleurquin
21
Andres Jose Fleurquin
22
Moldovan
23
Moldovan
24
Ike Shorunmu
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Ike Shorunmu
26
Lazetic
27
Lazetic
28
Mirosław Szymkowiak
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Mirosław Szymkowiak
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Prates
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Prates
32
Revivo
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Revivo
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Song
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Song
Song (2016 yılında felç geçiren G.Saray'ın eski futbolcusu yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı)
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Rapaic
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Rapaic
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Ariel Ortega bir dönem İtalya Serie A'da Sampdoria forması da giymişti...