Nenad Bjelica, galibiyet ortalamasında tüm Fenerbahçe teknik direktörlerini geçti

CHRISTOPH DAUM - 2.32 ORTALAMA (İLK DÖNEMİ / 3 SEZON) Christoph Daum, son yıllarda Fenerbahçe adına sadece lig maçları göz önüne alındığı zaman en iyi ortalamayı yakalayan teknik adam oldu. 2003-06 arasında 102 lig maçında görev alan Daum, 74 galibiyet 15 beraberlik 13 yenilgi ile 2,32 gibi oldukça başarılı bir ortalama yakalamıştı. Alman teknik adam ile Fenerbahçe, iki kez lig şampiyonu olmuş 2005-06 sezonunda da şampiyonluğu son hafta kaçırmıştı.