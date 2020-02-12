Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 12:13,
Necip Kapanlı'dan Ergin Ataman'a: "5 yılda bir yapsan yiyebiliriz ama..."
THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Anadolu Efes, Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen'e 81-71 yenilerek kupaya veda etti.
Eski FIBA hakemi ve eski Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlarından Necip Kapanlı basketfaul'de yer alan yazısında Anadolu Efes bu sezonki müthiş performansını değerlendirirken, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a bazı eleştiriler getirdi. İşte Kapanlı'nın o yazısı...
"Anadolu Efes Euroleague'de kazanmakla kalmıyor, oynadığı akıcı oyunla hem kendisine, hem basketbola yeni taraftarlar kazandırıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde gelişen teknolojiye bağlı olarak insanların boş zamanlarında ilgi duydukları binlerce uğraş, oyun ve aktivite var. Buna karşın son yıllara göre çok daha fazla insan Perşembe ya da Cuma programını Anadolu Efes'in maç saatine göre yapıyor. Bunun en somut göstergesi iki sezon öncesine kadar taşıma 500 kişiye oynayan Efes'in maçlarına şimdilerde bilet bulabilmenin zorluğu.
Anadolu Efes antrenör olarak yanlış ellerde birçok sezonu boşa geçirirken yatırımdan vazgeçmedi. Euroleague'de sonuncu olduğu sezonda dahi bütçesi en iyiler arasındaydı. Yönetim sonunda doğru bir karar verip Ergin Ataman'ı göreve getirdi. Şimdilerde Efes'i keyifle izliyorsak bunun arkasında sağlam bir bütçeyle birlikte Ataman'ın kadro mühendisliği ve basketbol anlayışı yatıyor.
Final Four bugünlerde oynansa Anadolu Efes açık ara şampiyon olur. Ligdeki Beşiktaş, Kupa'daki Darüşşafaka yenilgileri düşük motivasyonlarına bağlı olarak ölçü değil. Umarız Efes formunu sürdürür ve belki de finaldeki rakibi sezon başına göre gelişim gösteren Fenerbahçe BEKO olur. Bizler de o maçın sonucu ne olursa olsun Türk Basketbolu adına bayram yaparız.
Ataman'ın en beğendiğim yönlerinden biri de devre arasında ve maç sonlarında mikrofon uzatıldığında yorgunluğuna rağmen içi dolu yorumlar yaparak görüşlerini aktarması. Bir NBA maçı sona erdiğinde basın toplantısına katılanlar organizasyona saygı gösterir ve bütün soruları yanıtlar. Basketbolmuzun marka değeri için bizimkiler de üşenmeden merak edilen görüşlerini paylaşmalıdır. Ataman'ın yaptığı gibi...
Gelelim Ergin Ataman'ı eleştireceğimiz konuya... Hepimiz biliyoruz ki sahada işler kötü gittiğinde teknik faul almak Ergin Ataman'ın sık sık başvurduğu bir yöntem. Hem hakemlere ayar vermek ama daha çok kendi oyuncularını motive etmek için... Bunu 5 yılda bir yapsan yiyebiliriz ama ayda 2 defa yapınca etkisi de olmuyor... Geriye verdiğin kötü görüntü kalıyor... Soyunma odasına giderken oyuncular hakemlere tepkine hak verse belki gerçekten daha farklı oynamaya başlayacaklar ama artık onlar da inanmıyor ki örneğin son Darüşşafaka maçında hiçbir faydası olmadı.
Ataman Darüşşafaka maçında kısa aralıkla iki teknik faul alırken maçı izleyenler yanındakine sordu: Neye kızdı?
Ataman, Darüşşafaka maçında tepki gösterdiği anlarda belki de o pozisyon için haklıydı ama kaybetmelerinin nedeni o gün Darüşşafaka'nın daha çok isteyip daha iyi oynamasıydı. Ayrıca hakemlerin yüreği yetseydi, vermeleri gereken karar teknik faul değil, direkt diskalifiye olmalıydı. İtiraz etmek başka bir şey, hakemin üzerine yürümek başka bir şey...
İşte o anlar...
Eski hakem Necip Kapanlı'dan Ergin Ataman'a eleştiri: "Bunu 5 yılda bir yapsan yiyebiliriz ama ayda 2 defa yapınca etkisi de olmuyor... Geriye verdiğin kötü görüntü kalıyor..."pic.twitter.com/nSkYFn1lDu— Spor Arena (@sporarena) February 12, 2020
Eski hakem Necip Kapanlı'dan Ergin Ataman'a eleştiri: "Bunu 5 yılda bir yapsan yiyebiliriz ama ayda 2 defa yapınca etkisi de olmuyor... Geriye verdiğin kötü görüntü kalıyor..."pic.twitter.com/nSkYFn1lDu— Spor Arena (@sporarena) February 12, 2020