Necip Kapanlı'dan Ergin Ataman'a: "5 yılda bir yapsan yiyebiliriz ama..."

Gelelim Ergin Ataman'ı eleştireceğimiz konuya... Hepimiz biliyoruz ki sahada işler kötü gittiğinde teknik faul almak Ergin Ataman'ın sık sık başvurduğu bir yöntem. Hem hakemlere ayar vermek ama daha çok kendi oyuncularını motive etmek için... Bunu 5 yılda bir yapsan yiyebiliriz ama ayda 2 defa yapınca etkisi de olmuyor... Geriye verdiğin kötü görüntü kalıyor... Soyunma odasına giderken oyuncular hakemlere tepkine hak verse belki gerçekten daha farklı oynamaya başlayacaklar ama artık onlar da inanmıyor ki örneğin son Darüşşafaka maçında hiçbir faydası olmadı.