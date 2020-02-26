Ne yaptın Vidal! Herkes şaştı kaldı...

San Paolo Stadı'nda oynana karşılaşmada her iki takımda 18 Mart'ta oynanacak rövanş maçı için avantaj sağlamak için sahaya çıktı.Karşılaşmada ilk gol ise 30. dakikada ev sahibi Napoli'den geldi.İtalyan ekibinin 32 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens attığı müthiş golle takımını maçta 1-0 öne geçirdi.Dries Mertens, bu golle tüm zamanların Napoli formasıyla en çok gol atan futbolcusu olan Marek Hamsik ile gol sayısını eşitledi.Barcelona bu gole 57. dakikada Griezmann'ın golüyle karşılık vererek skora dengeyi getirdi.Barcelona eşitlik golünün ardından galibiyet golü için baskısını artırdı. Ancak beklenen gol sesi gelmedi ve iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.Rövanş maçı öncesi Barça için kötü haber ise 89. dakikada geldi. Arturo Vidal aynı dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Şilili yıldız kırmızı kartın ardından sinirli hareketlerle sahay terk etti.Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi ise maçta etkili olamadı.