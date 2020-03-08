Ne yaptın Maradona? Boca Juniors'un şampiyonluk maçına damga vurdu!

Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa Boca Juniors ulaştı. Final haftasında Boca, Maradona'nın takımı Gimnasia'yı yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Son haftaya 1 puan önde giren River Plate, Tucuman deplasmanında berabere kalınca Boca Juniors büyük bir avantajı eline geçirdi.Final haftasında Boca, Gimnasia'yı 1-0 yenerek River Plate'in hatasını iyi değerlendirdi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.Maçın bitiş düdüğünün ardından Boca Juniors'un stadı La Bombonera'yı dolduran taraftarlar çılgına döndü.Boca Juniors, böylece tarihinin 27. şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.Karşılaşmaya ise Diego Armando Maradona damgasını vurdu. Aynı zamanda Boca efsanesi olan Gimnasia La Plata'nın teknik direktörü Maradona, stadyumda krallar gibi karşılandı.Taraftarlar uzun süre Maradona ismini bağırırken maç öncesi efsane isme 10 numaralı Boca Juniors forması hediye edildi.Ayrıca stadın çoğu yerinde Maradona pankartları asıldı.Boca'nın 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Carlos Tevez'in Maradona ile selamlaşması ise gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.Tevez ile Maradona'nın 'selamlaşması' objektiflere böyle yansıdı.