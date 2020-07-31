NBA'in tekrar başladığı güne damga vuran iddia: 'Büyük bir amaç için kullanılıyor...'
Corona virüs nedeniyle 4.5 aylık ara veren NBA tekrar başladı. Ancak güne corona virüs hakkında söylenen bir açıklama damga vurdu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
NBA, 4.5 aylık corona virüs arasından sonra tekrar başladı. 22 takım, Florida'da fanus içinde sezonu tamamlayacaklar.
2
Abone Ol
Uzun bir aradan sonra tekrar başlayan NBA'de geceye damgasını vuran olay ise ırkçılığa karşı yapılan tepki ve genç oyuncu Michael Porter Jr'ın söylediği sözler oldu.
3
Abone Ol
Maçlar öncesinde oyuncular, 'Siyahların yaşamı önemlidir' sözünün yazıldığı bir tişörtle parkeye çıkarak dizlerinin üzerinde eğildiler ve George Floyd'un öldürülmesini protesto ettiler.
4
Abone Ol
LEBRON: 'UMARIM GURURLANMIŞTIR'
Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, ırkçılığa karşı yapılan bu hareketi ilk gerçekleştiren kişi Colin Kaepernick'e seslenirken ''Umarım Colin'i gururlandırmışızdır'' sözlerini kullandı.
5
Abone Ol
'ÇOK DEĞİŞİK HİSLER İÇERSİNDEYİM'
LeBron James, ''Çok değişiklik hisler içerisindeyim. Oynamaya devam etmeliyiz...'' diye konuştu.
6
Abone Ol
TRUMP TEPKİ ÇEKMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Colin Kaepernick'in dizinin üstünde durum ırkçılık karşıtı protesto yapmasını sert sözlerle eleştirmişti.
7
Abone Ol
Bunun üzerine ABD'de birçok sporcu, Trump'a karşı tavır almıştı.
8
Abone Ol
GÜNE DAMGA VURAN SÖZ
Geceye damgasını vuran sözleri ise Denver Nuggets oyuncusu Michael Porter Jr. söyledi...
9
Abone Ol
Porter, corona virüs hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine topladı.
10
Abone Ol
'DÜNYAYI KONTROL ETMEK İÇİN...'
22 yaşındaki oyuncu, ''Şahsen, koronavirüsün, ardındaki daha büyük bir amaç için kullanıldığını düşünüyorum. Nüfus kontrolü için, kitleleri kontrol edebilmek açısından kullanılıyor. Bu virüsle, tüm dünya kontrol ediliyor.'' sözlerini kullandı.
11
Abone Ol
'HİÇ AŞI YAPTIRMADIM'
Hayatı boyunca hiç aşı yaptırmadığını söyleyen Michael Porter Jr, corona virüsün abartıldığını düşündüğü dile getirdi.
12
Abone Ol
Ancak ABD basınının ortaya çıkardığı haberde Porter'ın üniversitede aşı yaptırdığı ortaya çıktı...