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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 15:46,

NBA'in tekrar başladığı güne damga vuran iddia: 'Büyük bir amaç için kullanılıyor...'

Corona virüs nedeniyle 4.5 aylık ara veren NBA tekrar başladı. Ancak güne corona virüs hakkında söylenen bir açıklama damga vurdu.

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NBA, 4.5 aylık corona virüs arasından sonra tekrar başladı. 22 takım, Florida'da fanus içinde sezonu tamamlayacaklar.

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Uzun bir aradan sonra tekrar başlayan NBA'de geceye damgasını vuran olay ise ırkçılığa karşı yapılan tepki ve genç oyuncu Michael Porter Jr'ın söylediği sözler oldu.

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Maçlar öncesinde oyuncular, 'Siyahların yaşamı önemlidir' sözünün yazıldığı bir tişörtle parkeye çıkarak dizlerinin üzerinde eğildiler ve George Floyd'un öldürülmesini protesto ettiler.

4LEBRON: UMARIM GURURLANMIŞTIR
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LEBRON: 'UMARIM GURURLANMIŞTIR'

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, ırkçılığa karşı yapılan bu hareketi ilk gerçekleştiren kişi Colin Kaepernick'e seslenirken ''Umarım Colin'i gururlandırmışızdır'' sözlerini kullandı.

5ÇOK DEĞİŞİK HİSLER İÇERSİNDEYİM
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'ÇOK DEĞİŞİK HİSLER İÇERSİNDEYİM'

LeBron James, ''Çok değişiklik hisler içerisindeyim. Oynamaya devam etmeliyiz...'' diye konuştu.

6TRUMP TEPKİ ÇEKMİŞTİ
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TRUMP TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Colin Kaepernick'in dizinin üstünde durum ırkçılık karşıtı protesto yapmasını sert sözlerle eleştirmişti.

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Bunun üzerine ABD'de birçok sporcu, Trump'a karşı tavır almıştı.

8GÜNE DAMGA VURAN SÖZ
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GÜNE DAMGA VURAN SÖZ

Geceye damgasını vuran sözleri ise Denver Nuggets oyuncusu Michael Porter Jr. söyledi...

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Porter, corona virüs hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine topladı.

10DÜNYAYI KONTROL ETMEK İÇİN...
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'DÜNYAYI KONTROL ETMEK İÇİN...'

22 yaşındaki oyuncu, ''Şahsen, koronavirüsün, ardındaki daha büyük bir amaç için kullanıldığını düşünüyorum. Nüfus kontrolü için, kitleleri kontrol edebilmek açısından kullanılıyor. Bu virüsle, tüm dünya kontrol ediliyor.'' sözlerini kullandı.

11HİÇ AŞI YAPTIRMADIM
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'HİÇ AŞI YAPTIRMADIM'

Hayatı boyunca hiç aşı yaptırmadığını söyleyen Michael Porter Jr, corona virüsün abartıldığını düşündüğü dile getirdi.

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Ancak ABD basınının ortaya çıkardığı haberde Porter'ın üniversitede aşı yaptırdığı ortaya çıktı...

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