NBA'in tekrar başladığı güne damga vuran iddia: 'Büyük bir amaç için kullanılıyor...'

'DÜNYAYI KONTROL ETMEK İÇİN...' 22 yaşındaki oyuncu, ''Şahsen, koronavirüsün, ardındaki daha büyük bir amaç için kullanıldığını düşünüyorum. Nüfus kontrolü için, kitleleri kontrol edebilmek açısından kullanılıyor. Bu virüsle, tüm dünya kontrol ediliyor.'' sözlerini kullandı.