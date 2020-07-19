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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 10:51,

NBA'in karantina kampüsünde skandal! İfşa etti...

Amerika bunu konuşuyor...

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NBA'de 2019-2020 sezonu 11 Mart'ta koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınmıştı. Sezonun kalanının, yeni bir formatla Orlando'da bulunan Disney World kampüsünde 30 Temmuz'da başlayacağı açıklanmıştı.

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NBA takımları Temmuz başından itibaren gerekli testleri yaparak Disney World kampüsünde hazırlık kampına başlamıştı.

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Sıkı karantina kuralları uygulanan kampüsten dışarı çıkmak yasak, kampüs dışından ziyaretçi alımı yasak, oyuncular kendilerine ayrılan tek kişilik odalarda kalıyor ve özel olarak hazırlanan antrenman alanlarında sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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30 Temmuz'da yeniden başlayacak olan NBA'de koronavirüs testleri de yapılmaya devam ediyor. Son olarak Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook, testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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George Floyd'un öldürülmesiyle ABD genelinde başlayan eylemlere NBA yıldızları da katılmış ve ırkçılık karşıtı gösterilerden ötürü oyuncular arasında pozitif vakaların sayısı artmıştı.

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NBA oyuncularından bazıları koronavirüse yakalandıklarını açıklarken kimi oyuncular ise bunu gizli tutma kararı aldı. NBA ve kulüpler, bu konuda oyuncuları özgür bırakmış durumda.

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Kısıtlamalı kampüs uygulaması sırasında bir skandal ortaya çıktı.

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Anna Mya isimli bir sosyal medya modeli, bazı NBA yıldızlarının kendisini kampüse davet ettiğini söyledi.

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Twitter'dan ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla tanınan Anna Mya; 'Şimdiden birkaç NBA oyuncusundan kampüse girmem için davet aldım. Sezonun tamamlanabileceğini sanmıyorum' şeklinde bir açıklama yaptı.

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Bu ifşa sonrası Anna Mya'yı kampüse kimin davet ettiği merak edilmeye başlandı.

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Los Angeles Clippers'ın pivotu Montrezl Harrell'ın Anna Mya'yı sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı.

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Anna Mya'yı takip etmesi ortaya çıktıktan sonra açıklama yapan Montzel Harrell, konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

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Orlando Magic uzunu Mo Bamba, Twitter'dan şakayla karışık Donovan Mitchell'ın davet etmiş olabileceğini yazdı.

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Anna Mya ise buna cevap vererek; 'Keşke o davet etseydi...' dedi.

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Paylaşımının çok konuşulmasının ardından Anna Mya; 'Sizin yüzünüzden davet iptal olacak. Ben susuyorum artık.' yazdı.

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Ünlü NBA yorumcusu Stephen A. Smith, geçtiğimiz günlerde karantinada tutulan NBA oyuncularının cinsel istekler sebebiyle kuralları ihlal edebileceklerini söylemişti.

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Smith; 'Bu oyuncuların gerçekten eşleri veya kız arkadaşları olmadan bu kampüste kalabileceklerine inanıyor musunuz? Aylarca 'o işi' yapmadan duracaklarını düşünmüyorum.' demişti.

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NBA'in Orlando Disney World kampüsüne ziyaretçi alımı ilk tur play-offlarının ardından yapılabilecek.

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