George Floyd'la ilgili gerçeği gözyaşlarıyla anlattı
Polisler tarafından nefessiz bırakılarak katledilmesi ABD'yi ayağa kaldırmıştı...
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Spor Arena Dış Haberler | ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi şüpheli, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.
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Dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınmak istenen Flody, bir polis memuru tarafından diziyle boğazına basılarak dakikalarca nefessiz bırakıldı.
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George Floyd'un hayatını kaybetmesine sebebiyet veren skandal görüntüler sonrası Amerika'da halk polisle çatışırken, marketler de yağmalandı.
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Söz konusu görüntülerde, George Floyd'un yaşamını yitirmeden önce defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardığı ancak polislerin herhangi bir şekilde geri adım atmadığı görülüyordu.
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Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, George Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu.
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NBA'in eski oyuncularından Stephen Jackson, en yakın arkadaşı George Floyd'la ilgili yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
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"O BENİM İKİZİMDİ"
New Jersey Nets, Indiana Pacers, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Charlotte Bobcats, San Antonio Spurs ve Los Angeles Clippers gibi birçok takımın formasını giyen Stephen Jackson, NBC'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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"George ile Texas'ta tanıştık. Birbirimize çok benziyorduk. Ona ilk sorduğum şey 'Baban kim?' oldu. O benim ikizimdi. Daha sonra arkadaşlığımız ilerledi ve hep birlikte takıldık. Houston'a her gittiğimde ilk durağım onun yanı olurdu. Birçok insan profesyonel bir futbolcu olarak arkadaşlığınızı kötüye kullanabilir. George her zaman beni desteklerdi. Beni çıkarsız olarak gerçekten seven bir insan varsa o George Floyd'du."
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"BU ŞEKİLDE KATLEDİLMESİ BENİ MAHVETTİ"
Kız arkadaşımının annesi bana videoyu gönderdiğinde ölen kişinin Goerge olduğunu fark etmedim. Her zaman bu tür konularla ilgili konuşurduk. Ancak daha sonra telefonuma 50 mesaj geldiğini gördüm. İlk mesaj ise 'Minnesota'da ikizine ne yaptıklarını gördün mü?' oldu. Daha sonra yataktan zıpladım ve çığlık atmaya başladım. Neredeyse elimi kırıyordum. Sokakta evsiz birini gördüğümde bile gözlerim dolan bir adamım. Kardeşimin bu şekilde katledilmesi beni mahvetti."
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Stephen Jackson, program sunucusu Craig Melvin'in "Floyd, polisin dizini boynundan çıkarması için 'anne' diye yalvarıyor" sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Eski basketbolcu, "Bu çok acı dostum. Bunun bir yardım çığlığı olduğunu biliyorum. Floyd'u çok iyi tanıyorum. Biz siyahiler yalnızca hayatımızın tehlikede olduğu zaman bu şekilde yardım isteriz.
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"DEĞİŞİM FLOYD'UN İSMİYLE BAŞLAYACAK"
Dün Floyd'un eşiyle konuşuyordum. Kızı sürekli çığlık atıyordu. Bunu bütün dünya görmeli. Bu yapılan doğru değil. Floyd'un ölümünün bir dönüm noktası olacağını umuyorum. George Floyd'un adı hatırlanacak çünkü değişeceğiz. Değişim onun ismiyle başlayacak. Arkadaşım için adalet arayacağım" dedi.
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"FLOYD ASLA ŞİDDET İSTEMEZDİ"
Jackson son olarak "Floyd herkesin birlikte ayakta durmasını ve adalet için savaşmasını istiyordu hepsi bu. Şiddeti teşvik eden kişi değildi. Şu anda gördüğümüz şey, Floyd'un istediği değil" şeklinde konuştu.
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George Floyd'un vahşice öldürülmesine spor dünyası da sessiz kalmadı. Toplumsal konulardaki çıkışlarıyla bilinen LeBron James, 2016 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından ırkçılığa karşı başlatılan 'diz çökme' protestosunu hatırlattı.
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George Floyd'un öldürüldüğü an ile Colin Kaepernick'in ikonik duruşu arasındaki benzerliğe dikkati çeken LeBron James, "Şimdi anladınız mı bunun neden yapıldığını? Yoksa sizin için bazı şeyler hala net değil mi?" yazdı.
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Boston Celtics'in yıldızı Jaylen Browm, "Ben olsam da kesinlikle böyle tutuklanırdım" derken, Golden State Warriors koçu Steve Kerr ise "Bu bir cinayet. Mide bulandırıcı. Gerçekten ABD'de sorun ne?" mesajını paylaştı.
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Denver'ın genç oyuncusu Michael Porter Jr ise "George ailesi için dua ettiğiniz kadar, bu kötülüğe karışan polis memurları için de dua etmelisiniz. Oldukça zor, onlardan nefret etmek yerine onlar için dua edin... Tanrı'nın kalplerini değiştirmesi için dua edin" dedi.