George Floyd'la ilgili gerçeği gözyaşlarıyla anlattı

"George ile Texas'ta tanıştık. Birbirimize çok benziyorduk. Ona ilk sorduğum şey 'Baban kim?' oldu. O benim ikizimdi. Daha sonra arkadaşlığımız ilerledi ve hep birlikte takıldık. Houston'a her gittiğimde ilk durağım onun yanı olurdu. Birçok insan profesyonel bir futbolcu olarak arkadaşlığınızı kötüye kullanabilir. George her zaman beni desteklerdi. Beni çıkarsız olarak gerçekten seven bir insan varsa o George Floyd'du."