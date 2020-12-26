NBA'de korku dolu anlar! Kahwi Leonard kanlar içinde yere yığıldı

NBA'de şampiyonluk adaylarından Los Angeles Clippers sabaha karşı oynanan mücadelede Denver Nuggets ile karşılaştı. Maçın son çeyreğinde bir ribaund pozisyonunda takım arkadaşı Serge Ibaka'nın dirseğine maruz kalan süperstar Kawhi Leonard kanlar içinde yerde kaldı.Uzun süre şiddetli kanaması durdurulmaya çalışan Kawhi, maçın bitimine 6:07 kala soyunma odasına götürülmek zorunda kaldı.Soyunma odasında yıldız basketbolcunun ağzına 8 dikiş atıldığı açıklandı.Son çeyreği Kawhi Leonardsız oynayan Clippers mücadeleyi 121-108 kazanmayı başardı.Los Angeles ekibi bu sonuçla geçtiğimiz sezon play-offlarda elendiği rakibinden rövanşı da almış oldu.Kahwi Leonard, karşılaşmada 30 dakika sahada kalarak 21 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma kaydetti.