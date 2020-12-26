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GeriBasketbol NBA'de korku dolu anlar! Kahwi Leonard kanlar içinde yere yığıldı
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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 26 Aralık 2020 - 11:36 | 

NBA'de korku dolu anlar! Kahwi Leonard kanlar içinde yere yığıldı

NBA'de oynanan Los Angeles Clippers - Denver Nuggets maçında süper yıldız Kahwi Leonard kanlar içinde yere yığıldı...

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NBA'de şampiyonluk adaylarından Los Angeles Clippers sabaha karşı oynanan mücadelede Denver Nuggets ile karşılaştı.

2KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI
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KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Maçın son çeyreğinde bir ribaund pozisyonunda takım arkadaşı Serge Ibaka'nın dirseğine maruz kalan süperstar Kawhi Leonard kanlar içinde yerde kaldı.

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Uzun süre şiddetli kanaması durdurulmaya çalışan Kawhi, maçın bitimine 6:07 kala soyunma odasına götürülmek zorunda kaldı.

48 DİKİŞ ATILDI
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8 DİKİŞ ATILDI

Soyunma odasında yıldız basketbolcunun ağzına 8 dikiş atıldığı açıklandı.

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Son çeyreği Kawhi Leonardsız oynayan Clippers mücadeleyi 121-108 kazanmayı başardı.

6RÖVANŞI ALDILAR
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RÖVANŞI ALDILAR

Los Angeles ekibi bu sonuçla geçtiğimiz sezon play-offlarda elendiği rakibinden rövanşı da almış oldu.

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Kahwi Leonard, karşılaşmada 30 dakika sahada kalarak 21 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma kaydetti.

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