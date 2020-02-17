NBA All-Star 2020 maçını LeBron James'in takımı kazandı! Kobe Bryant damgası...

Maçta daha önce bir All Star'da görmeye alışık olmadığımız sahnelerde yaşandı. Karşılaşma 152-152 eşitlikle devam ederken, bir pozisyonda LeBron'ın takımının oyuncuları uzun süre hakeme itirazda bulundu. Hakeme bu tür bir itiraz da ilk kez bir bu All Star maçında yaşanmış oldu.