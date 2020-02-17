NBA All-Star 2020 maçını LeBron James'in takımı kazandı! Kobe Bryant damgası...
NBA All-Star 2020 mücadelesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine nefes kesti. NBA'de 69. kez düzenlenen All Star hafta sonu bir kez daha müthiş bir şölene sahne oldu. Geçtiğimiz haftalarda helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın da unutulmadığı gecede duygusal dakikalar objektiflere yansıdı. İşte, NBA All Star 2020'den tüm detaylar
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NBA'de 69. kez düzenlenen All Star hafta sonu, Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'in takımlarını karşı karşıya getirdi.
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ABD'nin Chicago kentinde oynanan gösteri karşılaşması öncesi, aralarında efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişi anıldı.
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NBA'in unutulmaz oyuncularından Magic Johnson'ın konuşmasının ardından Jennifer Hudson, Bryant'ın kariyerinden kesitlerin döndüğü ekranın önünde "For All We Know" şarkısını seslendirdi.
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Oyuncular, seyirciye takdim edilmeden önce el ele tutuşarak 8 saniyelik saygı duruşunda bulundu. Giannis'in takımı, Bryant'ın kariyerinin son 10 yılında giydiği 24, LeBron'un takımı ise Gianna'nın basketbol okulunda giydiği 2 numaralı formayla sahaya çıktı.
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Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın anısına yenilenen formatla oynanan maçın ilk çeyreğini LeBron'un Takımı, 53-41 önde tamamladı.
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İkinci ve üçüncü çeyrekler öncesinde skorlar sıfırlandı.
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İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Giannis'in Takımı, 51-30'luk skorla büyük avantaj elde etti.
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Savunmaların bir parça aktif olduğu üçüncü çeyrek ise 41-41'lik eşitlikle sonuçlandı.
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Böylece Toplam skorda Giannis Antetokoumpo ve ekibinin 133-124'lük üstünlüğü oluştu.
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Kobe Bryant anısına düzenlenen bu maçta, yüksek skora; yani 133'e efsane basketbolcunun forma numarasına ithafen 24 sayı eklendi.
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Böylece maçı kazanmak için hedef sayı 157 oldu.
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Süre sınırının olmadığı son çeyrekte 157 sayıya ilk ulaşan, LeBron James'in takımı maçtan galip ayrıldı.
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Karşılaşma öncesi Kobe Bryant için tören düzenlendi. Bu esnada duygusal anlar yaşandı.
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MVP Leonard
LeBron James'in takımında 30 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ile maçı tamamlayan Kawhi Leonard MVP ödülünün sahibi oldu.Los Angeles Clippers'ın 28 yaşındaki yıldızı kariyerinin ilk All Star MVP ödülünü kazandı.
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LeBron James 23 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynarken, James'in takımında diğer öne çıkan isimler, benchten gelerek 23 sayı ve 6 asistle oynayan Chris Paul, 20 sayı ve 9 ribaud ile maçı tamamlayan Anthony Davis oldu.
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LeBron James sahaya 16. kez ilk 5'te çıkarak Kobe Bryant ile paylaştığı All-Star maçı rekorunu tek başına ele geçirmiş oldu.
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Giannis Takımında ise en skorer oyuncu 25 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 2 blokla maçı tamamlayan takım kaptanı Giannis Antetokounmpo oldu.Kemba Walker 23 sayı, Joel Embiid 22 sayı ve 10 ribaund, Rudy Gobert 21 sayı, 11 ribaund ile oynadı.
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Maçta daha önce bir All Star'da görmeye alışık olmadığımız sahnelerde yaşandı. Karşılaşma 152-152 eşitlikle devam ederken, bir pozisyonda LeBron'ın takımının oyuncuları uzun süre hakeme itirazda bulundu. Hakeme bu tür bir itiraz da ilk kez bir bu All Star maçında yaşanmış oldu.