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Basketbol
Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 08:44, /

NBA All-Star smaç yarışması nefes kesti! Aaron Gordon ve Derrick Jones Jr...

NBA 2020 All-Star smaç yarışması, son yılların en heyecan verici düellosuna dönüştü.

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NBA All-Star organizasyonunun en çok merak edilen aktivitelerinden biri olan smaç yarışması yapıldı.

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Orlando Magic'ten Aaron Gordon ve Miami Heat'ten Derrick Jones Jr.'un kapışması ise nefes kesti.

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İki isim, birbirinden güzel smaçlar yaparken son yılların en heyecan verici yarışmasını izlettirdi.

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All-Star smaç yarışmasının galibi ise Miami'den Derrick Jones Jr. oldu...

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Aaron Gordon, ikinci kez finalde kaybederken sosyal medya, juriyi suçladı ve ödülü Gordon'un kazanması gerektiğini belirtti.

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Gordon ise yarışmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

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Yıldız oyuncu, ''Artık bir daha smaç yarışmasına katılmayacağım. İki şampiyonluğum olması gerekiyordu ama elimde bir şey yok. Artık yokum.'' dedi.

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Şampiyonluğu Jones'a kaptıran Gordon, son smacını NBA'in en uzun oyuncusu Tacko Bell'in üzerinden vurmuştu.

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2.26'lık Tacko Bell'in üstünden smaç yapan Gordon, buna rağmen juri üyeleri tarafından tam puan alamadı.

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Bu durum da sosyal medyada bir anlamda yarışmanın önüne geçti.

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Ancak uzun süre boyunca unutulmayacak görüntülere sahne olan smaç yarışması, izleyenleri büyüledi...

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