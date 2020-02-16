Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 08:44,
NBA All-Star smaç yarışması nefes kesti! Aaron Gordon ve Derrick Jones Jr...
Ancak uzun süre boyunca unutulmayacak görüntülere sahne olan smaç yarışması, izleyenleri büyüledi...
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Aaron Gordon'un 2.26'lık Tacko Fall, üzerinden yaptığı smaç, şampiyonluk için yeterli olmadı...pic.twitter.com/QZdhfkTmHS— Spor Arena (@sporarena) February 16, 2020
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#NBAAllStar 2020 smaç şampiyonu Derrick Jones Jr.pic.twitter.com/fGM8uibAO7— Spor Arena (@sporarena) February 16, 2020
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Aaron Gordon Hava Yolları gururla sunar...pic.twitter.com/eqipkp0NRt— Spor Arena (@sporarena) February 16, 2020