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Spor Arena
Haber Giriş: 05 Mart 2021 - 15:29 | 

NBA All Star 2021 ne zaman?

NBA All Star 2021 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Yedek oyuncuların da belli olmasının ardından tüm hazırlıkların tamamlandığı NBA All Star 2021 karşılaşması, ekran başından heyecanla takip edilebilecek. Peki, NBA All Star 2021 ne zaman gerçekleşecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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NBA All Star 2021 mücadelesi için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Potada birbirinden ünlü yıldızın mücadele edeceği NBA All Star 2021 karşılaşması ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, NBA All Star 2021 ne zaman oynanacak? İşte, o bilgiler

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NBA All Star 2021 karşılaşması 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek. TSİ 05.00’te oynananacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks)

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