Mykonos'ta fena yakalandı! Ronaldo ve Balotelli'nin ardından...
Ünlü manken, yıldız futbolcuların ardından yeni bir isimle yakalandı.
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İşte detaylar...
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BBG'DE ÜNLENDİ
Raffaella Fico, Biri Bizi Gözetliyor yarışıma programının İtalyan versiyonunda ünlenmişti ve şüphe yok ki, bu ünlü olmanın en sansasyonel yollarından birisi.
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RONALDO'DAN BEBEĞİ VAR İDDİASI
Fico'nun Balotelli ile beraber olmadan önce Ronaldo'dan bebeği olduğu iddia edilmişti.
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'BALOTELLİ RONALDO'DAN DAHA İYİ!'
Aynı zamanda şarkıcılık yapan ünlü model, Geçtiğimiz senelerde eski sevgilisi Cristiano Ronaldo ile bir dönem sevgili olduğu Balotelli'yi cinsel ilişki yönlerini kıyaslayarak "Balotelli yatakta Ronaldo'dan daha iyi" diyerek gündem olmuştu.
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RONALDO TECAVÜZ ETMEZ
Fico,tecavüz iddiasıyla yargılanan Ronaldo için "Tecavüz edecek biri değil" demişti.
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EVDE BİLE ÇALIŞIRDI
Güzel model, ''Ronaldo ile aşk dolu 11 ay geçirdik. Kendisi benimleyken çok centilmen bir insandı. Evde bile çalışıyordu.'' sözlerini kullanmıştı.
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YİNE FİCO
O dönem İngiliz Sun gazetesi Balotelli’nin yakın arkadaşlarına 22 yaşındaki Neguesha ile olan ilişkisini sonlandırdığını ancak çoktan “Nefes kesici başka bir modelle yeni bir ilişkiye yelken açtığını” söylediğini yazdı.
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Bu isim Raffaelle Fico oldu.
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Mario Balotelli'nin Cristiano Ronaldo'dan ayrılan Fico ile beraber olduğu konusunda artık herhangi bir kanıta gerek kalmadı.
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YENİ AŞKIYLA
Fico, Mykonos'ta yeni erkek arkadaşı Giulio Fratini ile görüntülendi.
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ÖNCE FARK ETMEDİLER
Sessiz sedasız Yunan adalarına giden ve Mykonos'a uğrayan ikili magazincileri fark etmedi.
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Daha sonra paparazzilerin farkına vardılar.
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İkili daha sonra ise objektiflere aldırış etmeden tatilini keyfini sürdüler.