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GeriFutbol Mykonos'ta fena yakalandı! Ronaldo ve Balotelli'nin ardından...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 14:45,

Mykonos'ta fena yakalandı! Ronaldo ve Balotelli'nin ardından...

Ünlü manken, yıldız futbolcuların ardından yeni bir isimle yakalandı.

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İşte detaylar...

2BBGDE ÜNLENDİ
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BBG'DE ÜNLENDİ

Raffaella Fico, Biri Bizi Gözetliyor yarışıma programının İtalyan versiyonunda ünlenmişti ve şüphe yok ki, bu ünlü olmanın en sansasyonel yollarından birisi.

3RONALDODAN BEBEĞİ VAR İDDİASI
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RONALDO'DAN BEBEĞİ VAR İDDİASI

Fico'nun Balotelli ile beraber olmadan önce Ronaldo'dan bebeği olduğu iddia edilmişti.

4BALOTELLİ RONALDODAN DAHA İYİ
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'BALOTELLİ RONALDO'DAN DAHA İYİ!'

Aynı zamanda şarkıcılık yapan ünlü model, Geçtiğimiz senelerde eski sevgilisi Cristiano Ronaldo ile bir dönem sevgili olduğu Balotelli'yi cinsel ilişki yönlerini kıyaslayarak "Balotelli yatakta Ronaldo'dan daha iyi" diyerek gündem olmuştu.

5RONALDO TECAVÜZ ETMEZ
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RONALDO TECAVÜZ ETMEZ

Fico,tecavüz iddiasıyla yargılanan Ronaldo için "Tecavüz edecek biri değil" demişti.

6EVDE BİLE ÇALIŞIRDI
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EVDE BİLE ÇALIŞIRDI

Güzel model, ''Ronaldo ile aşk dolu 11 ay geçirdik. Kendisi benimleyken çok centilmen bir insandı. Evde bile çalışıyordu.'' sözlerini kullanmıştı.

7YİNE FİCO
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YİNE FİCO

O dönem İngiliz Sun gazetesi Balotelli’nin yakın arkadaşlarına 22 yaşındaki Neguesha ile olan ilişkisini sonlandırdığını ancak çoktan “Nefes kesici başka bir modelle yeni bir ilişkiye yelken açtığını” söylediğini yazdı.

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Bu isim Raffaelle Fico oldu.

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Mario Balotelli'nin Cristiano Ronaldo'dan ayrılan Fico ile beraber olduğu konusunda artık herhangi bir kanıta gerek kalmadı.

10YENİ AŞKIYLA
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YENİ AŞKIYLA

Fico, Mykonos'ta yeni erkek arkadaşı Giulio Fratini ile görüntülendi.

11ÖNCE FARK ETMEDİLER
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ÖNCE FARK ETMEDİLER

Sessiz sedasız Yunan adalarına giden ve Mykonos'a uğrayan ikili magazincileri fark etmedi.

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Daha sonra paparazzilerin farkına vardılar.

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İkili daha sonra ise objektiflere aldırış etmeden tatilini keyfini sürdüler.

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