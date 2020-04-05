Süper Lig yıldızından corona virüsü (koronavirüs) itirafı: 'Belki de son röportajım'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını ülkemizde de acı haberler getirmeye devam ediyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 4 Nisan itibariyla açıkladığı tabloya göre Türkiye'de 23.934 vaka sayısı bulunuyor. 501 vatandaşımız hayatını kaybederken, 786 hasta ise iyileşmeyi başardı.
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Koronavirüs salgını Türk futbolunun değerli isimlerinin de görüldü. Galatasaray'da 3 isimde koronvirüs tespit eidldi.
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldular.
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Süper Lig'in ertelenmesi sebebiyle Türkiye'den ayrılamayan yabancı futbolcular da evlerinde kaldılar. O isimlerden biri de Çaykur Rizespor'un Mykola Morozyuk...
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Irina Moroziuk ile birlikte sosyal medyayı aktif şekilde kullanacak ve çok sayıda takipçisi olan Mykola Morozyuk, koronavirüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Mykola Morozyuk'un açıklamalarında kullandığı "Belki de son röportajım" ifadeleri dikkat çekti. İşte yıldız oyuncunun sözleri...
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"ÇILGINA DÖNEBİLİRDİM"
Kendi başıma çalışmalarımı sürdürüyorum. Sürekli evde olduğumuz için psikolojik problemler oluyor tabii ki. En azından benim oturduğum daire denizi görüyor, pencereler var. Yoksa çılgına dönebilirdim.
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Markete gidilebiliyor ancak önlemler var. Maske ve eldiven gerekiyor girişte. Talan yok Türkiye'de. Çok panik de yok. Televizyon izliyorum ama ne diyorlar anlamıyorum ancak durum sakin. İlk 10 gün zordu. Bence bu durum sonrası dünya değişecek, insanların bakış açısı farklılaşacak.
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"TÜRKİYE'DE KAZANMAK İÇİN HÜCUM YAPMAN ŞART"
Türkiye'de kazanmak istiyorsan, hücum yapmak zorundasın. Çok puan kaybettik ve küme düşme potasına doğru ilerledik. Ancak sıkı bir rekabet var ve 2 maç kazansak, puan tablosunda üst sıralara doğru çıkabiliriz.
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Ukrayna'da nasıl Dinamo ve Shakhtar varsa, Türkiye'de de Galatasaray ve Fenerbahçe var. Shakhtar, Türkiye'de olsa, şampiyon olur ancak Ukrayna'daki kadar kolay olamaz. Ukrayna ve Türkiye'de farklı bir futbol oynanıyor.
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Türkiye'de en zor şey, dil. Bazıları 10 yıl burada oynasa da, dili öğrenemiyor. Ama Türkler çok yardımsever, misafirperver, çok iyi insanlar ve Ukraynalılara karşı da çok nazikler. Eşimle Türkiye'yi çok seviyoruz."
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"Günler geçtikçe karantina daha da zorlaşıyor. Daha fazla kısıtlamalar getirilmeye başlandı. Şehirlerin giriş çıkışları kapatıldı, polis takip ediyor. Şu anda bencil olmamak ve sadece kendini düşünmemek önemli.
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Şu anda en kötü şey, belirsizlik. Ne zaman tekrar futbol oynamaya başlayacağız, bilmiyoruz. Belarus oynamaya devam ediyor, şu anda Avrupa'nın en popüler ligi. Avrupa'nın ortasındalar ama oynamaya devam ediyorlar, ilginç. Belarus'ta arkadaşlarım var, onları izliyorum ve 5 yıldır futbol oynamıyorum gibi hissediyorum.
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"BELKİ DE SON RÖPORTAJIM"
Belki de şu anda son röportajımı veriyorum, bilemiyorum. Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belli değil. Çok uzun süreli bir karantina olacak sanırım. Her şey bu virüsle nasıl savaşıldığına göre değişecek. Şu anda dünyadaki istatistikler moral bozucu.