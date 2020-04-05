Süper Lig yıldızından corona virüsü (koronavirüs) itirafı: 'Belki de son röportajım'

"BELKİ DE SON RÖPORTAJIM" Belki de şu anda son röportajımı veriyorum, bilemiyorum. Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belli değil. Çok uzun süreli bir karantina olacak sanırım. Her şey bu virüsle nasıl savaşıldığına göre değişecek. Şu anda dünyadaki istatistikler moral bozucu.