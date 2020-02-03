Son Dakika | Muzzi Özcan'dan Emre Mor itirafları: "4 ayda hayatı değişti..."

Soru: Emre Mor’la yaptığınız transferlerden alacağınız kaldı mı?

Inter’le olan mahkemem sürüyor. İlk mahkemeyi kazandım. Şimdi ikinci mahkeme var. Ama Emre ile alakalı değil. Emre’ye dava açma şansım vardı ama hiçbir zaman açmadım. Benim niyetim Emre’yi bitirmek değil, ben istiyorum ki Emre hep başarılı olsun.

Soru: Inter görüşmelerinde Emre Mor hakkında tek olumlu görüş verenin Fatih Terim olduğunu söylediniz ama Galatasaray’da da dikiş tutturamadı. Bu da çok şey anlatıyor aslında. Sizce problem nerede?

“TUCHEL BANA DEDİ Kİ, DEMBELE’NİN YERİNE EMRE GİTMELİYDİ BARCELONA’YA…”

Emre Mor’un sıkıntısı kafasında. İnanılmaz yetenekli ancak mental olarak güçlü olsa ne Galatasaray’ı, şu an Barcelona ya da Real Madrid’de olurdu. Borussia Dortmund’da herkes, Emre’nin sezon sonunda Real Madrid ya da Barcelona’ya gideceğini sanıyordu. Buna Thomas Tuchel dahil. Emre’nin yerine Dembele gitti Barcelona’ya. Hatta Tuchel şey dedi o dönem, “Dembele’nin yerine Emre gitmeliydi Barcelona’ya…”

Soru: Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra bir başka Süper Lig takımı talip oldu mu?

“BU EMRE’Yİ HİÇBİR TAKIM İSTEMEZ”

Yok, bilmiyorum. Bu performansı seyrettikten sonra hangi takım Emre’yi ister ki? Hiç kimse istemez. Herkes, Fatih Terim’in onu düzene sokmasını bekliyordu. Ancak o işler, o öyle olmuyor. Emre’yi Fatih Terim de düzene koyamaz, Pep Guardiola da koyamaz, Mourinho da koyamaz. Emre’nin sıkıntısı kafasında. Onu anlayan bir menajere ihtiyacı var.