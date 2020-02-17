Mustafa Kapı'nın Galatasaray'ın teklifini neden reddettiği ortaya çıktı
Süper Lig'de son 6 maçından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Sarı kırmızılı takımın geleceği yıldızı olarak gördüğü genç futbolcu Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı. Kararın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı...
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. ifadelerine yer verildi.
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Fatih Terim'in özel önem verdiği ve gelecek planları arasında önemli bir yer tutan 17 yaşındaki orta saha oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.
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6 yıldır Galatasaray altyapısında oynayan Mustafa Kapı'nın sarı kırmızılı takımın sözleşme uzatma teklifini geri çevirmesinin nedeni de ortaya çıktı.
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Avrupa'dan da bir çok kulübün takip ettiği ifade edilen genç futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmek için bu kararı aldığı ortaya çıktı.
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Menajerlerin garanti isteği ipleri kopardı
Ajansspor'da yer alan habere göre, Mustafa Kapı, bir süre önce Ogan Tarhan ve Ali Egesel’in resmi olarak da Necdet Ergezen’in sahibi olduğu PMH menajerlik şirketine geçti. Bu şirkete Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür gibi yıldızlar da bağlı...
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Menajer tarafı genç futbolcunun A takımda süre alması ve teklif geldiğinde inisiyatifin kendilerinde olmalarına yönelik garanti istedi. Son dönemde Türkiye’de birçok gencin Avrupa’nın yolunu tutup gelişim kaydetmesi ve Mustafa’ya da gelecek olası bir teklifte Galatasaray’ın bırakmama ihtimali olsun istemiyorlardı. Futbolcunun inisiyatifi dışında gelişen bu olaylar sonrası sarı-kırmızılılarla menajerler arasında restleşme büyüdü ve işin sonunda Mustafa Kapı kadro dışı kaldı. Mustafa Kapı’nın sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona eriyor.
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Fatih Terim’den Mustafa’ya fırça
Saha içi tarafındaysa Mustafa Kapı, teknik direktör Fatih Terim’i çok kızdırıyordu. Özellikle topla çok oynaması, müsait durumdaki arkadaşlarına top atmaması Terim’i çileden çıkarıyordu. Tecrübeli teknik adam sezon başı hazırlıklarında yine topla çok oynayan genç futbolcuya “Mustafa 3 kişi Kapı diye bağırıyor sen hâlâ topu vermiyorsun” diye sert çıkmıştı.Erken yaşta A takım şansı bulan ama fiziken gelişim kaydededemeyen Mustafa, gözden düşmeye başlamıştı.
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Futbola 11 yaşında Denizlispor’da başlayan 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 12 yaşındayken Galatasaray’ın altyapısına geçti.
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İlk maçına 14 yaşında çıktı
Sarı-kırmızılı ekipte gelişim liglerinde forma giyen Mustafa, gösterdiği performansla altyapı sorumlusu olan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink’in beğenisini kazandı.
Riekerink’in 2016’da Mustafa Denizli sonrası A takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından Mustafa Kapı, 14 yaşındayken 8 Ekim 2016’da Bulgaristan’ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında süre almıştı.
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Galatasaray’da forma giyen en genç oyuncu
Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig’de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi.Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray’da forma giyen Emre Belözoğlu’ndan almıştı. 1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.
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Değişiklik tabelası olmayınca oyuna giremedi
Türkiye Kupası rövanşında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan Galatasaray'da takımı kenardan yöneten Ümit Davala 3. değişiklik hakkını Mustafa Kapı'dan yana kullanmak istedi. Ancak saha komiseri Muzaffer Zeren 'maç bitti' düşüncesiyle tabelayı içeri yolladı ve gecikmeden dolayı 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna giremedi.
Mustafa Kapı Keçiörengücü maçında forma giyebilseydi, Galatasaray tarihinin en geç forma giyen futbolcu unvanını daha önce elde etmiş olacaktı.
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Atalay Babacan mahalle, Ozan Kabak oda arkadaşı
Mustafa Kapı, G.Saray’da ilk 1.5 yıl Florya’da kalırken oda arkadaşı Ozan Kabak’tı. Sarı kırmızılı takımın bir başka genç oyuncusu Atalay Babacan ise Mustafa’nın Denizli’den mahalle arkadaşı. Genç yıldızın babası da Denizli’de market sahibi.
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Avrupa'yı açıklamıştı
Galatasaray'a hizmet edip, sonrasında Avrupa'ya gitmek istiyorum. Ozan Kabak benim için güzel bir örnek. Gerçi kendisi biraz erken gitti ama olsun… Burada oynayıp, şampiyonluk yaşayıp yurt dışına gitmek istiyorum.
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Galatasaray'dan Mustafa Kapı videosu: Aslan Kükre...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından Mustafa Kapı'nın yer aldığı bir video paylaşılmıştı. "İlk hayalimi gerçekleştirdim. Sırada yüzlerce yenisi var. #AslanKükre" notuyla paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi görmüştü.