Mustafa Kapı ilk kez konuştu! Galatasaray'dan neden ayrıldı ve Fenerbahçe ile görüştü mü?

Taraftarlar ikiye bölünmüştü Galatasaray'ın bu açıklaması sosyal medyada taraftarları ikiye bölmüştü. Bir grup taraftar, genç futbolcu hakkında yapılan bu açıklamanın sert olduğunu ifade ederken; bir diğer kesim ise Mustafa Kapı'nın tutumunun Galatasaray geleneklerine yakışmadığını ve açıklamanın doğru olduğunu savunmuştu.