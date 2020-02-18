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GeriFutbol Mustafa Kapı ilk kez konuştu! Galatasaray'dan neden ayrıldı ve Fenerbahçe ile görüştü mü?
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Futbol
Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 10:36, /

Mustafa Kapı ilk kez konuştu! Galatasaray'dan neden ayrıldı ve Fenerbahçe ile görüştü mü?

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı sessizliğini bozdu.

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Galatasaray'da yeni sözleşme tekliflerine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan genç futbolcu Mustafa Kapı, radikal kararın ardından ilk kez konuştu.

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Sarı kırmızılı kulüp, dün yaptığı resmi açıklamayla Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisine sunulan tüm yapıcı teklif önerilerini reddettiğini duyurmuştu.

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Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

4Taraftarlar ikiye bölünmüştü

Taraftarlar ikiye bölünmüştü

Galatasaray'ın bu açıklaması sosyal medyada taraftarları ikiye bölmüştü. Bir grup taraftar, genç futbolcu hakkında yapılan bu açıklamanın sert olduğunu ifade ederken; bir diğer kesim ise Mustafa Kapı'nın tutumunun Galatasaray geleneklerine yakışmadığını ve açıklamanın doğru olduğunu savunmuştu.

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Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Tüm bu tartışmaların odağında olan Mustafa Kapı ise sessizliğini bozdu ve Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamama sebebini ilk kez anlattı.

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Biz10 TV'den Mehmet Ayan'a konuşan genç futbolcu, Galatasaray'da önününün kapalı olduğunu düşündüğünü ve kariyerine Avrupa'da devam edebilmek uğruna böyle bir karar aldığını söyledi.

7Fenerbahçe iddialarına cevap

Fenerbahçe iddialarına cevap

Fenerbahçe iddialarına da açıklık getiren Mustafa Kapı, sarı lacivertli takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları da net bir dille yalanladı.

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Genç futbolcu ayrıca geçmiş yıllara ait sosyal medya paylaşımlarına ilişkin de "o dönem daha 10 yaşındayım" ifadelerini kullandı.

9İşte Mustafa Kapının açıklamaları

İşte Mustafa Kapı'nın açıklamaları

"Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum."

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"Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10."

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Öte yandan bir diğer iddia; Mustafa Kapı'nın menajerlerinin, Galatasaray'dan oynama garantisi istemesinin ardından iplerin kopma noktası geldiği yönündeydi.

12Galatasaray’da forma giyen en genç oyuncu

Galatasaray’da forma giyen en genç oyuncu

Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig’de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi.Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu olmuştu.

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