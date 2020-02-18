Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 10:36,
Mustafa Kapı ilk kez konuştu! Galatasaray'dan neden ayrıldı ve Fenerbahçe ile görüştü mü?
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı sessizliğini bozdu.
Galatasaray'da yeni sözleşme tekliflerine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan genç futbolcu Mustafa Kapı, radikal kararın ardından ilk kez konuştu.
Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
Taraftarlar ikiye bölünmüştü
Galatasaray'ın bu açıklaması sosyal medyada taraftarları ikiye bölmüştü. Bir grup taraftar, genç futbolcu hakkında yapılan bu açıklamanın sert olduğunu ifade ederken; bir diğer kesim ise Mustafa Kapı'nın tutumunun Galatasaray geleneklerine yakışmadığını ve açıklamanın doğru olduğunu savunmuştu.
5