Mustafa Denizli'den Mesut Özil eleştirisi! Trabzonspor maçında...

F.BAHÇE DAHA BİLİNÇLİ VE KONTROLLÜYDÜ 2- Erol Bulut ilk defa stoper mevkiine aldığı Szalai’yi bu maçta sol tarafta kullandı. Mesela bir maçta Erol Bulut, Sadık’ı sol tarafta denemiş maçtan sonra övgüler yağdırmıştı. Bu kez o tercihi neden kullanmadı. Sadık kötü bir tercih miydi, hayır. Abdullah Avcı ise elinde Yusuf gibi çabuk, etkili ve top taşıyabilecek bir oyuncuyu kullanıp, Ekuban’ı ortaya çeker ve farklı bir uygulama yapabilirdi. Yapmadı. Orta sahada F.Bahçe’nin daha iyi, hatta ilk yarının büyük bir bölümünde daha bilinçli ve daha kontrollü ataklar yaptı. Trabzonspor’un etkili olduğu pozisyon yok denecek kadar azdı. Önde görev verdiği üç oyuncunun topla oynama tercihleri, hem top kayıplarını artırdı, hem de takıma destek vermelerine mani oldu. Maç bir ara Trabzonspor kalecisi ile Fenerbahçe arasında geçen bir bölüme döndü. Her iki takımda Türkiye’nin en formda kalecilerine sahip. Altay’a fazla iş düşmedi. Uğurcan ise ilk 45 dakikaya damgasını vurdu.