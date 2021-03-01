Mustafa Denizli'den Mesut Özil eleştirisi! Trabzonspor maçında...
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıpsız döndüğü kritik virajı değerlendirdi.
MUSTAFA DENİZLİ: FENERBAHÇE YARIŞTAN KOPMAM DEDİ
Kaybeden takım özellikle de Trabzon tamamen yarışın dışına çıkacaktı. Fenerbahçe ise çok büyük bir avantajı kaybedecekti...Bu kadrosuyla Trabzon’un son 10 maçta aldığı sonuçlar bir mucize ötesiydi. Abdullah Avcı başarısıydı. Karşısında biraz güçlü ve kaliteli takım olunca eksikleri daha ön plana çıktı.
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