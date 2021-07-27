Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı!
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 1.5 yıl önce sağlık sorunları yaşamaya başlayan Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi. Mustafa Cengiz geçtiğimiz haziran ayında yapılan Galatasaray Başkanlık seçimine sağlık problemleri nedeniyle aday olmayacağını belirterek, "Yeniden başkan adayı olmamamın tek nedeni sağlık. Ben rahatsızım." demişti. Peki, Mustafa Cengiz kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte, Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatı, biyografisi ve hastalığı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Mustafa Cengiz'in hayatı rahatsızlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, "Mustafa başkanın durumu çok iyi değil, hastaneye kaldırdılar. Ağır bir ilaç vermişler, çok hırpalıyormuş. Gidişat iyi değil, Allah yardımcısı olsun." dedi. 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.
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MUSTAFA CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Geçen yıl nisan ayında hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti olduğu öğrenilmişti. Kendisine iki ünite kan verilen Cengiz bir süre sonra taburcu olmuştu.
Eski Başkan Cengiz bugün yeniden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında henüz doktorundan ya da hastaneden bir açıklama gelmedi.
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MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı.
Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.
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Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.
İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.
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6 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretti.