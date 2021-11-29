Mustafa Cengiz kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Galatasaray'ın Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatı ve biyografisi
Mustafa Cengiz'in hayatı, vefat haberinin ardından gündeme geldi. Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından olan Mustafa Cengiz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkanlığının son 1 yıllık bölümünde tedavi gören eski başkan Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Galatasaray camiasına büyük katkıları olan Cengiz'in başkanlık yaptığı dönemde Sarı Kırmızılı Takım 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig, 2018-19 Türkiye Kupası'nı ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştı. Peki, Mustafa Cengiz kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Galatasaray'ın Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.
Galatasaray'ın Eski Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı camianın 3.5 yıl başkanlığını yapan Cengiz, kulübün 37. başkanı olarak tarihteki yerini almıştı. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı. Başkanlık yaptığı yıllarda özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz bu yönüyle takdir edilmişti. Galatasaray Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Darüşşafaka Cemiyeti, Mülkiyeliler Vakfı üyeliği yapan Cengiz, Eylül 2021'de yoğun bakıma alınmıştı. Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?
1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı.
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Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.
Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA'da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet gösterdi.
Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. 6 Mayıs 2021'de kişisel Twitter hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Cengiz, 22 Haziran 2021 tarihinde görevini seçilen başkan Burak Elmas'a devretmişti.