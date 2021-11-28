Mustafa Cengiz kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatı hakkında bilgiler

Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA'da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet gösterdi.