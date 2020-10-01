Muslere ne zaman sahalara dönecek? Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiler

DOKTORU AÇIKLAMIŞTI Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, ayağı kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera ile ilgili konuşmuştu. İnce, Muslera için "Yaşının dezavantajı olacağını düşünmüyorum çünkü Muslera'nın fizyolojik yaşı 20'lerde diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



İşte Yener İnce'nin Muslera ile ilgili sözleri...



"Gayet güzel bir ameliyat oldu. Son derece güzel bir ameliyat oldu. Kırık tabii çok şanssız bir sakatlık. Emre ile benzer bir sakatlık. Özellikle hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat oldu. İyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Yarın veya öteki gün çıkabileceğiz hastaneden. Bu tip durumlarda süre vermek doğru olmaz. Öncelikle kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilir düzeye gelmesi lazım. Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslerada da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru değil, sonuçta kaleci Muslera; belli bir takım şeyleri geri kazanması lazım. Beklediğimizden daha kısa süreceğine eminiz"