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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 12:17,

Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim geçecek? Belhanda için yapılan teklif ortaya çıktı...

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri Spor Arena’ya değerlendirdi.

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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray’da Muslera’nın sakatlığı ile Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası yaşanan durumu, Belhanda’nın olası transferinde gelinen son noktayı ve Gaziantep maçındaki muhtemel 11’i açıkladı.

2Suudi Arabistan ekibi Al Ahly’nin Belhanda’ya ciddi bir ilgisi var, transferdeki son durum nedir
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahly’nin Belhanda’ya ciddi bir ilgisi var, transferdeki son durum nedir ?

Belhanda’nın varlığı bir dert yokluğu yara. Performans ve takım oyuncusu olarak bana göre iyi bir katkı verdi.

3Son 2 şampiyonlukta rolü büyük
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"Son 2 şampiyonlukta rolü büyük"

Eleştirilmesinin en büyük nedeni belki de yönetimin onu Sneijder’in yerine konumlandırmasıydı fakat Belhanda’nın son 2 şampiyonlukta büyük rolü olduğun düşünüyorum.

4Dualar kabul olacak
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"Dualar kabul olacak"

Belhanda’nın yıllardır gitmesini isteyen taraftarlar vardı muhtemelen onların duaları kabul olacak.

57 milyon dolar teklif ettiler
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"7 milyon dolar teklif ettiler"

Al Ahly, futbolcuya yıllık 7 milyon dolar sundu ve Belhanda’nın ‘evet’ dediği bilgisini aldık Galatasaray’a ise sunulan rakam 4 milyon euro ve nitekim Galatasaray sezon sonunda masaya oturalım dedi.

6Umarım onu mumla aramazlar
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"Umarım onu mumla aramazlar"

Ben Belhanda’nın sezon sonunda ayrılacağı ve kulübe de 4 ile 5 milyon euro arasında gelir getirecek. Umarım Belhanda’yı eleştiren Galatasaraylılar onu mumla aramaz.

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8Galatasaray, Muslera gibi çok önemli bir ismi uzun süre için kaybetti, zirve yarışında dengeler değişti diyebilir miyiz Galatasaray ne kadar geriye gitti
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Galatasaray, Muslera gibi çok önemli bir ismi uzun süre için kaybetti, zirve yarışında dengeler değişti diyebilir miyiz? Galatasaray ne kadar geriye gitti?

Bir felaket senaryosu yazılacak olsaydı rakipler dahil böyle bir felaket senaryosu yazılamazdı Rize’de, Falcao veya Feghouli bile sakatlansaydı Galatasaray’ın taraftarının şampiyonluğa olan inancı bu kadar kırılmazdı.

9Muslerayı kaybetmek Rizede kaybetmekten daha önemli
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"Muslera'yı kaybetmek Rize'de kaybetmekten daha önemli"

Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında tutan en öenmli faktör Muslera’nın ilk yarıda yaptığı kurtarışlardı. Muslera Galatasaray’ın figürü ve winner ismiydi o yüzden Muslera’yı kaybetmek Rize’de kaybetmekten çok ama çok önemli ve gelecek adına hasar veren bir şey.

10Şampiyonluk yarışında büyük yara alındı
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"Şampiyonluk yarışında büyük yara alındı"

Şampiyonluk yarışında büyük yara alındı Galatasaray için her zaman finalleri iyi oynar geriden gelir ve şampiyonluğu alır derdik ama bunlara imza atarken en önemli destekçisi taraftarı ve iç saha baskısıydı

11Galatasarayın şampiyonluk şansı çok zayıfladı
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"Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok zayıfladı"

Ama pandemi nedeniyle bu avantajlar gitti ve büyük handikap oluşturdu, şimdi de taraftara ilaveten Muslera da olmayınca Galatasaray’ın şampiyonluk şansı çok zayıfladı ancak Galatasaray kaostan çıkacaksa Gaziantepspor maçını kazanmalı.

12Muslera’nın sakatlığından sonra yeni bir kaleci arayışına başlandı mı yoksa Okan’ın son 7 haftadaki performansına göre mi hareket edilecek
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Muslera’nın sakatlığından sonra yeni bir kaleci arayışına başlandı mı yoksa Okan’ın son 7 haftadaki performansına göre mi hareket edilecek?

Muslera’nın sakatlığı kötü ve ani bir sürpriz oldu, Muslera’nın 6-8 ay arası oynayamayacak olması kaleci transferini gündeme getirecek.

13İlk şans Okan Koçuka verilecek
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"İlk şans Okan Koçuk'a verilecek"

Tabii ki ilk şans Okan Kocuk’a gelecek son 7 haftada Okan kariyerinin geleceği için en önemli maçlarına çıkacak eğer çok iyi bir oyun ortaya koyarsa bambaşka bir kariyere imza atabilir.

14Genç bir kaleci daha alınabilir
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"Genç bir kaleci daha alınabilir"

Böyle bir performans olursa genç bir kaleci daha alınabilir çünkü Muslera’nın sözleşmesi uzatılacak yani kaptanından vazgeçmeyecek yani kaleci transferinin kalitesini Okan’ın performansını belirleyecek.

15Galatasaray’da sakatlıklar sonrası Gaziantep FK 11’i nasıl olacaktır
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Galatasaray’da sakatlıklar sonrası Gaziantep FK 11’i nasıl olacaktır?

Fatih hocaya kolaylık diliyorum belki de en zor 90 dakikasına çıkacak, stoperi, yedek golcüsü yok Falcao formsuz. Hocanın elinde çok bir seçenek yok orta saha ve hücum hattı Kadıköy’deki Fenerbahçe maçı gibi olacak.

16Gaziantep FK karşısında muhtemel 11
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Gaziantep FK karşısında muhtemel 11

Okan-Mariano-Ahmet Çalık-Lemina-Saracchi-Belhanda-Seri-Ömer Bayram- Feghouli-Onyekuru-Falcao…

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