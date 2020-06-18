Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim geçecek? Belhanda için yapılan teklif ortaya çıktı...

Galatasaray, Muslera gibi çok önemli bir ismi uzun süre için kaybetti, zirve yarışında dengeler değişti diyebilir miyiz? Galatasaray ne kadar geriye gitti? Bir felaket senaryosu yazılacak olsaydı rakipler dahil böyle bir felaket senaryosu yazılamazdı Rize’de, Falcao veya Feghouli bile sakatlansaydı Galatasaray’ın taraftarının şampiyonluğa olan inancı bu kadar kırılmazdı.