Muslera'nın yerine sürpriz isim

MATTIA PERIN KİMDİR? Mattia Perin, futbol kariyerine ilk olarak 2006 yılında Pistoiese takımının alt yapısında başladı. 2 sene burada mücadele ettiği takımı ile kendisini gösterme fırsatını buldu. 2008 yılında Genoa’ya transfer oldu. 2 sene genç takımlarda forma giydi. 2010 yılında teknik ekip tarafından as takıma yükseltilen Mattia Perin, bir sezon burada oynadı ancak takımda çok fazla forma şansı elde edemedi.