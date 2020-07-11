Muslera'nın yerine sürpriz isim

Ligi üçüncü sırada bitirip, Avrupa biletini garantilemek isteyen Galatasaray, kaleci arayışlarında ülke dışına çıktı.
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Muslera sonrası adayları inceleyen Cimbom, gözünü İtalya'ya çevirdi.
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MATTIA PERIN İDDİASI
Bonservisi Juventus'ta bulunan fakat Genoa'ya kiralanan Mattia Perin, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.
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Bu sezon 14 maça çıkan ve 3 kez kalesini gole kapatan 27 yaşındaki kaleci Juve'ye dönmek istemiyor. Çünkü Szczesny dışında kalede Buffon da var.
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YERLİLER DE LİSTEDE
Öte yandan Galatasaray'da Perin dışında yerli kaleci arayışları da sürüyor.
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Cimbom'da yerli kaleci adayları listesine Volkan Babacan, Sinan Bolat, Serkan Kırıntılı ve son olarak Mert Günok girmişti.
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Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bir file bekçisi takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fotomaç)
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MATTIA PERIN KİMDİR?
Mattia Perin, futbol kariyerine ilk olarak 2006 yılında Pistoiese takımının alt yapısında başladı. 2 sene burada mücadele ettiği takımı ile kendisini gösterme fırsatını buldu. 2008 yılında Genoa’ya transfer oldu. 2 sene genç takımlarda forma giydi. 2010 yılında teknik ekip tarafından as takıma yükseltilen Mattia Perin, bir sezon burada oynadı ancak takımda çok fazla forma şansı elde edemedi.
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2011-2012 sezonunda Pedova’ya kendisini geliştirmesi için kiralık gönderildi. 25 maçta sahne aldığı takımından sezon sonunda ayrılıp Genoa’ya geri dönerken, 2012-2013 sezonunda bu sefer Pescera’ya kiralık gönderildi. Burada da kendisini geliştirip tecrübe kazanan İtalyan futbolcu, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında kalede fırsat buldu ve toplamda 70 maça çıktı.
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JUVENTUS, PERIN İÇİN 14 MİLYON EURO ÖDEDİ
Perin, 1 Temmuz 2018 tarihinde ise 14.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu.
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Perin, Ocak 2020'den beri de kiralık olarak Genoa formasi giyiyor.
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PERIN'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Mattia Perin, milli formayı kariyerinde ilk kez 2009 yılında İtalya U-17 takımında giydi ve burada 12 maça çıktı. Ardından gelen yıllarda İtalya U-18’de 4 maç, İtalya U-19’da 6 maç, İtalya U-20’de 2 maç, İtalya U-21’de 3 maç forma giydi. İtalya Milli Takımı’na ise ilk kez 2014 yılında çağrılırken kariyeri boyunca burada 2 maçta sahada görev aldı.