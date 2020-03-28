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Futbol
Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 09:24, /

Muslera ve Falcao'dan ailelerine cevap: Türkiye çok güvenli

Türkiye'deki gelişmeleri takip eden aileleri Radamel Falcao ve Fernando Muslera'ya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptı ancak...

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Galatasaray şu ana kadar corona kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda…

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Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok.

3GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORLAR

GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORLAR

Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi.

4ŞU ANDA ÇOK İYİYİZ

ŞU ANDA ÇOK İYİYİZ

Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.

5KİMSEDEN DÖNME TALEBİ YOK

KİMSEDEN DÖNME TALEBİ YOK

Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcudan yönetime "Evime dönmek istiyorum" diye bir talep gelmedi… Sarı- Kırmızılılar evlerinde bireysel çalışma programına devam ediyor.

6TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM

2011 yılından bu yana G.Saray forması giyen Fernando Muslera artık bizden biri oldu… Uruguaylı kaleci her seferinde, "Türkiye benim ikinci vatanım. Burada çok mutluyuz" ifadesini kullanıyor.

7TÜRKİYEDE ÇOK MUTLU

TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLU

Dünyanın en önemli yıldızlarından biri olan Radamel Falcao ailesiyle birlikte Türkiye'de çok mutlu bir hayat sürüyor. (Takvim)

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