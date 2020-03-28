Muslera ve Falcao'dan ailelerine cevap: Türkiye çok güvenli

ŞU ANDA ÇOK İYİYİZ Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.