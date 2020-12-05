Futbol Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 20:24 | 05 Aralık 2020 - 20:24

Muslera ne zaman sahalara dönüyor? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarih verdi

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan kaleci Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu. Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera iyileşmesinin ardından İstanbul’a döndü ve Florya’da çalışmalara başladı. Muslera'nın dönüş tarihi ile ilgili de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den açıklama geldi. Cengiz, yaptığı açıklamada, Muslera'nın dönüşü için ikinci yarıyı işaret etti. İşte, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in o konuyla ilgili yaptığı açıklamalar.