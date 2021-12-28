Muslera ne zaman sahalara dönecek? İşte Fernando Muslera'nın dönüş tarihi
Galatasaray’ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiği açıklandı. Uruguaylı file bekçisinin ne zaman sahalara döneceği merak konusu oldu. Peki, Muslera ne zaman dönecek?
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edilen Uruguaylı eldivenin 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız kaleci Fernando Muslera ağır bir sakatlık geçirirken mart ayına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı Sakatlık sebebiyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklandı.
Tedavisine başlanan Uruguaylı kalecinin 8-10 hafta forma giyemeyeceği ve böylece ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklandı.
Tedavisine başlanan Uruguaylı kalecinin 8-10 hafta forma giyemeyeceği ve böylece ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı resmi açıklamayla Uruguaylı eldivenin tedavisine başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.