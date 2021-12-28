Muslera ne zaman sahalara dönecek? İşte Fernando Muslera'nın dönüş tarihi

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı Sakatlık sebebiyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.



Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklandı.



Tedavisine başlanan Uruguaylı kalecinin 8-10 hafta forma giyemeyeceği ve böylece ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.



