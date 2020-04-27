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Futbol
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 12:27,

Muhammed bin Selman'ın tarihi hamlesi sonrası Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Newcastle United'ı satın almasının ardından Fenerbahçe harekete geçti...

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere'de çok ses getiren bir anlaşma yapıp Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 345 milyon euroya satın almıştı.

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Newcastle United'ı satın alarak Premier Lig'in en zengin başkanları arasına adını yazdıran Muhammed bin Selman'ın uzun bir süredir Premier Lig'den takım satın alma hayali vardı...

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Futbol piyasasını değiştirecek bir hamle olarak gözüken bu 'el değişikliği' transfere de yansıyacak.

4TRANSFER ÇILGINLIĞI YAŞANACAK

TRANSFER ÇILGINLIĞI YAŞANACAK

Muhammed bin Selman'ın transfer bütçesi olarak 200 milyon eurodan fazla ayırdığı iddia ediliyor.

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İngiliz basını bin Selman'ın yaz ayları için transfere geniş bir bütçe ayırdığını ve Newcastle'ı şampiyonluğa oynayacak bir takım haline getirmek istediğini belirtiyor.

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Newcastle'ın kadroda geniş çaplı bir revizyona gideceği ve sözleşmesi biten oyuncularla da bu nedenden dolayı devam etmeyeceği kaydediliyor.

7FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

İngiltere'de gündem olan bu satın alma işlemi, bir yandan da Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı. Sarı lacivertli ekip, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu listesine aldı.

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Transferde bonservis ücreti ödemek istemeyen ve sözleşmesi bitecek oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe'nin bu kapsamda Newcastle'ın İspanyol sağ beki Javier Manquillo'yu da radarına aldığı iddia edildi.

9BONSERVİS ÖDENMEYECEK

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Atletico Madrid'den 2017 yılında 5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Manquillo, Newcastle'da 59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi. Marsilya, Liverpool ve Sunderland gibi takımların da formasını giyen İspanyol futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

10ISLA YERİNE...

ISLA YERİNE...

Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Şilili Mauricio Isla yerine sağ bek pozisyonunu Manquillo'ya emanet etmek istiyor.

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Muhammed bin Selman başkanlığındaki Newcastle'ın ise dünya çapında bir bek alması bekleniyor.

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Bu sezon Newcastle'da 13'ü Premier Lig'de olmak üzere 15 maça çıkan Manquillo, 1 asist gerçekleştirdi. Genç oyuncu, İspanya'da alt kategorilerde 22 kez milli formayı giydi.

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