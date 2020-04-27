Muhammed bin Selman'ın tarihi hamlesi sonrası Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ İngiltere'de gündem olan bu satın alma işlemi, bir yandan da Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı. Sarı lacivertli ekip, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu listesine aldı.