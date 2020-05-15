Prens Muhammed bin Selman'a sürpriz teklif! Cengiz Ünder...
2018'de reddedilmişti...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Spor Arena Dış Haberler | Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Avrupa'da kulüp arayışını sürdürüyor.
2
Abone Ol
Gözüne Premier Lig'e diken veliaht prens, ilk önce Manchester United'ın kapısını çalmıştı.
3
Abone Ol
DEV TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ
Ancak Glazer ailesi, Kırmızı Şeytanlar için 3.8 milyar poundu gözden çıkaran Selman'ı reddetmişti.
4
Abone Ol
Suudi prens, United sonrası ise gözünü bir başka Ada temsilcisine dikti.
5
Abone Ol
Yıllardır elden çıkarılmak istenen Newcastle United'a talip olan Selman, 300 milyon pound karşılığında Mike Ashley ile anlaştı.
6
Abone Ol
PREMIER LİG YÖNETİMİ KARARSIZ
Ancak Premier Lig yönetimi, Newcastle United'ın oldukça tartışmalı bir figür olan veliaht prense satışı konusunda kararsız...
7
Abone Ol
Selman'ın 2018'de ülkemizde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia ediliyor.
8
Abone Ol
Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de Premier Lig yönetimine seslenip satışın durdurulması için çağrıda bulunmuştu.
9
Abone Ol
Son olarak Selman'ın ülkesinde korsan yayın yapan bir şirketle anlaşmalı olduğu ileri sürülmüş ve yönetim satışı askıya almıştı.
10
Abone Ol
KULÜBÜ SELMAN'A SATMAK LİGE ZARAR VERİR
Premier Lig'in yayın ortaklarından biri olan şirket ise tüm kulüplere mektup göndererek satışın kabul edilmemesini istedi. Mektupta şu ifadeler yer almıştı:
11
Abone Ol
"Premier Lig oluşumunun uzun süreli ortaklarından olarak bu kararı alırken çok dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyoruz. Suudi Arabistan, dünyadaki en büyük korsan yayın portallarından biri olan şirketin sahibi... Bunun gibi daha birçok illegal kazanç yollarına giden bir oluşumun, Premier Lig ile anılması, markaya büyük zarar verecektir.
12
Abone Ol
500 MİLYON POUND'UN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK
Bilindiği üzere korsan yayınların durdurulması için şimdiye kadar Premier Lig tarafından Suudi Arabistan’da açılan davalar da sonuçsuz kaldı. Premier Lig’in uluslararası yayın hakları için 3 yılda 500 milyon pound’un üzerinde yatırım yaptık. Böyle önemli bir karar alınırken, bizim de fikirlerimize önem verileceğini düşünüyoruz.
13
Abone Ol
HUKUK DIŞI YOLLARLA TANINAN BİR ÜLKE
Newcastle United gibi İngiltere’nin en köklü kulüplerinden birinin, kendi vatandaşlarına yaptığı adil olmayan davranışlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu hukuk dışı yollar ile tanınan bir ülke olan Suudi Arabistan’ın yönetimine verilmesi, Premier Lig markasına büyük zarar verebilir. Corona virüsü nedeniyle kulüplerin büyük zarara uğradığının farkındayız. Bu zararı en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız.
14
Abone Ol
Ancak bu zarardan kurtulmak için Premier Lig’in değerli bir kulübünün kontrolünü, dünyada korsan yayıncılığın en büyük platformu haline gelen, yılda milyonlarca kişiye IPTV üyelikleri sağlayan bir oluşumun merkezinde olan Suudi Arabistan yönetimine verirken, bir kez daha düşünmenizi istiyoruz.”
15
Abone Ol
ROMA'DAN TEKLİF GELDİ
Sürekli yaşanan gecikmelerden sıkılan Suudi prense, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma'dan sürpriz bir teklif geldi.
16
Abone Ol
İtalyan ekibinin sahibi James Pallotta, Selman'a kulübü kendisine satabileceğini söyledi.
17
Abone Ol
Suudi Prens, 2018 yılının sonunda da Roma’yı satın almak istemiş ancak teklifi reddedilmişti.