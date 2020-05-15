Prens Muhammed bin Selman'a sürpriz teklif! Cengiz Ünder...

HUKUK DIŞI YOLLARLA TANINAN BİR ÜLKE Newcastle United gibi İngiltere’nin en köklü kulüplerinden birinin, kendi vatandaşlarına yaptığı adil olmayan davranışlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu hukuk dışı yollar ile tanınan bir ülke olan Suudi Arabistan’ın yönetimine verilmesi, Premier Lig markasına büyük zarar verebilir. Corona virüsü nedeniyle kulüplerin büyük zarara uğradığının farkındayız. Bu zararı en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız.