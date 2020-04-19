Muhammed bin Selman corona virüs döneminde takım satın aldı, İngiltere'nin en zenginlerinden oldu!
Corona virüs nedeniyle futbol ekonomisi tarihinin en zor zamanlarından birini yaşarken Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United'ı satın alarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti...
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Corona virüs, tüm dünyada ekonomiyi olumsuz etkilerken futbol camiası da bundan nasibini aldı. Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi dünya devleri dahil olmak üzere birçok takım futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti.
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Futbolcu transferlerinin de corona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağı ön görülüyor...
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Corona virüsün böylesine etkilediği futbol dünyasında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ise Premier Lig'den Newcastle United'ı satın aldı.
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Newcastle Başkanı Mike Ashley'den kulübü 345 milyon euro karşılığında satın alan Muhammed bin Selman, hem İngiltere'den kulüp satın alma hayalini gerçekleştirdi hem de İngiltere'de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
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Muhammed bin Selman'ın bu yatırım hamlesi, onu Premier Lig'in en zenginlerinden biri de yapmış oldu. Manchester United'ın ünlü Amerikan milyarderleri Glazer ailesini bile geride bırakan Selman, listenin zirvesine doğru gidiyor...