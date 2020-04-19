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GeriFutbol Muhammed bin Selman corona virüs döneminde takım satın aldı, İngiltere'nin en zenginlerinden oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 19 Nisan 2020 - 15:44,

Muhammed bin Selman corona virüs döneminde takım satın aldı, İngiltere'nin en zenginlerinden oldu!

Corona virüs nedeniyle futbol ekonomisi tarihinin en zor zamanlarından birini yaşarken Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United'ı satın alarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti...

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Corona virüs, tüm dünyada ekonomiyi olumsuz etkilerken futbol camiası da bundan nasibini aldı. Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi dünya devleri dahil olmak üzere birçok takım futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti.

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Futbolcu transferlerinin de corona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağı ön görülüyor...

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Corona virüsün böylesine etkilediği futbol dünyasında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ise Premier Lig'den Newcastle United'ı satın aldı.

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Newcastle Başkanı Mike Ashley'den kulübü 345 milyon euro karşılığında satın alan Muhammed bin Selman, hem İngiltere'den kulüp satın alma hayalini gerçekleştirdi hem de İngiltere'de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

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Muhammed bin Selman'ın bu yatırım hamlesi, onu Premier Lig'in en zenginlerinden biri de yapmış oldu. Manchester United'ın ünlü Amerikan milyarderleri Glazer ailesini bile geride bırakan Selman, listenin zirvesine doğru gidiyor...

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İşte Premier Lig'in en zengin başkanları...

7Southampton / Gao Jisheng

Southampton / Gao Jisheng

Net serveti: 3.5 milyar euro

8Manchester United / Glazer Ailesi

Manchester United / Glazer Ailesi

Net serveti: 4 milyar euro

9Tottenham / Joe Lewis

Tottenham / Joe Lewis

Net serveti: 4.5 milyar euro

10Leicester / Aiyawatt Srivaddhanaprabha

Leicester / Aiyawatt Srivaddhanaprabha

Net serveti: 5.3 milyar euro

11Wolverhampton / Guo Guangchang

Wolverhampton / Guo Guangchang

Net serveti: 6.2 milyar euro

12Aston Villa / Nassef Sawiris ve Wes Edens

Aston Villa / Nassef Sawiris ve Wes Edens

Net servetleri: 7.5 milyar euro

13Newcastle / Muhammed bin Selman

Newcastle / Muhammed bin Selman

Net serveti: 8 milyar euro

14Arsenal / Stan Kroenke

Arsenal / Stan Kroenke

Net serveti: 9.2 milyar euro

15Chelsea / Roman Abramovich

Chelsea / Roman Abramovich

Net serveti: 10.5 miyar euro

16Manchester City / Şeyh Mansour

Manchester City / Şeyh Mansour

Net serveti: 20.3 milyar euro

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