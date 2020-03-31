Moussa Sow'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Manchester değil, Galatasaray..."
Fenerbahçe'de 6 sezon forma giyen ve çıktığı 185 maçta 75 gol atıp 32 de asist yapan sarı lacivertlilerin unutulmaz oyuncularından Moussa Sow, samimi açıklamalar yaptı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
"BÜYÜK BİR PROBLEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
"Paris'teyim şu anda. Fransa'nın genelinde durum kötü. Dünyanın geri kalanına benzer bir durum var. Günlük hayatı etkileyen büyük bir problemle karşı karşıyayız. İstenen gibi, evimde hayatıma devam ediyorum."
2
"1 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"
"Futboldan uzak kalmak zor bir şey. Hep futbol oynamak istiyoruz ama virüsten dolayı her şey durdu."
3
"Ocakın sonuna doğru İtalya'ya gitmeyi düşünüyordum ama gerçekleşmedi. Bundan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Bir yerle 1 yıl daha sözleşme imzalamak istiyorum. Ondan sonrasına bakacağız."
4
"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞADIM"
"Fenerbahçe'de çok iyi anlar yaşadım. Çok çok güzel yıllarım oldu. Çok mutlu olduğum, çok üzüldüğüm anlar oldu. Kupalar kazandım. Türkiye Ligi'ni kazandım, Türkiye Kupası'nı kazandım, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım."
5
"F.BAHÇE BENİM İÇİN HER ŞEY"
"Kalbimin kulübü Fenerbahçe. Kalbimdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek"
6
"Fenerbahçe'yi hep takip ediyorum, bu durum değişmedi. Fenerbahçe benim için her şey."
7
"F.BAHÇE'NİN DURUMU ÜZÜCÜ"
"Tabii ki Fenerbahçe'nin son dönemdeki durumu da hepimiz için üzücü. Bundan sonrası için en kalbi duygularımla en iyisini diliyorum."
8
"Fenerbahçe'nin her sezon kupalar kazanmasını isteriz. Umarım bundan sonraki sezonlarda bu durum, tekrar bu hale gelir."
9
"BENİM İÇİN HEPSİ ÖZEL"
"Fenerbahçe'de beraber çalıştığım başkan, yönetici, futbolcu, herkes benim için çok kıymetli."
10
"FUTBOL OKULLARIM VAR"
"Futbol okullarım var, sadece Türkiye'de değil, başka yerlerde de var. Futboldan sonrası için de bir kariyer olarak değerlendirebilirim. İyi bir proje olarak gözüküyor."
11
"ATTIĞIM EN GÜZEL GOL..."
Sow attığın en güzel gol sorusuna "Birçok insan Manchester United'a attığım golü söylüyor; ama Galatasaray'a attığım golü söyleyeceğim. O gol, benim için özel bir goldü. Derbiydi ve herhangi bir takıma karşı değil, Galatasaray'a karşıydı." yanıtını verdi.
12
"Benim için muhteşem bir goldü. Kalbimde olan bir gol benim için. O golü izlemeden duramıyorum. Her izlediğimde, kendime 'Nasıl böyle bir gol atabildim?' diyorum."
13
"EVDE KALIN..."
"Herkesten evde kalmasını rica ediyorum. Çünkü bu virüsü durdurmak için yapabileceğimiz en iyi şey bu. Evde kalalım."