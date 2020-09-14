Mourinho Sörloth'u açıkladı! 'Trabzonspor Başkanı söylemişse...' | Son Dakika Transfer Haberleri
Trabzonspor'da Alexander Sörloth bilmecesi sürerken Tottenham'ın dünyaca ünlü hocası Jose Mourinho, transferle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.
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Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi her geçen gün derinleşiyor. Bordo mavili ekipteki geleceği yılan hikayesine dönen Alexander Sörloth'ün geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Trabzonspor, milli takım kampından dönmeyen ve telefonlarını dahi açmadığı iddia edilen Norveçli golcüye dair dün resmi bir açıklama yapmış ve Alexander Sörloth'un şehre dönmediğini doğrulayan Trabzonspor, yetenekli oyuncuyla hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
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Açıklamada "Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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YENİ TEKLİF
Alexander Sörloth'un transferi konusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda RB Leipzig'in teklifiğini değerlendirmeye alacağını açıklayan Trabzonspor'a gelen yeni teklif de ortaya çıktı.
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Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz" şeklinde konuşmuştu.
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Leipzig'in karmaşık hale gelen Sörloth transferini rafa kaldırıp Milik için resmi hamle yaptığı iddia edilirken Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Premier Lig'de Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından sıcak bir açıklama yaptı.
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MOURİNHO TOPA GİRDİ
Everton karşısında mağlubiyet alan Tottenham'da Jose Mourinho basın karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.
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'TRABZON BAŞKANI ÖYLE SÖYLEMİŞSE....'
Gazetecilerin Sörloth hakkında sorduğu soruyu cevaplayan Mourinho, "Sörloth hakkında tartışmayacağım. Eğer Trabzonspor başkanı öyle söylemişse 'doğru değil' diyemem. Alexander Sörloth, Trabzonspor'un futbolcusu ve onun hakkında konuşmak bana düşmez." dedi.
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"Forvete ihtiyacımız var mı? Evet. Bugün maçı kaybettiğimiz için mi? Hayır." diyen Tottenham Menajeri Jose Mourinho, "Forvete ihtiyacımız olduğu için kaybetmedik. Maçı kaybettik ve bu yenilginin sorumluluğunu alıyorum." dedi.
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Leipzig'in transferde çekilme ihtimalinin doğmasıyla Alexander Sörloth'un Tottenham'a transfer konusu daha sıcak hale geldi.
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Alexander Sörloth transferinin bu hafta içi sonuçlanması bekleniyor.
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BUNUN İÇİN Mİ GELDİK BURAYA
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, son Sırbistan maçı sonrası bu tepkiyi vermişti.