Mostafa Mohamed'e verilen cezanın tartışması sürüyor! Talisca ve Gökhan Zan detayı...

RÜŞTÜ REÇBER KARARI EMSAL OLAMAZ Tabii bu arada Galatasaray’ın Mustafa Muhammed konusunda ta 2005’lerden 2007’lerden emsaller bularak TFF’ye yaptığı başvurudan eli boş dönmesi de gayet normal. Dedik ya emsal karar olarak sunduğunuz 2007’deki o karardan bu yana o talimatlar 1500 kere değişti diye... Örneğin Rüştü Reçber ile ilgili o karar verildiğinde talimatlarda “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir” yazmıyordu.