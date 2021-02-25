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Futbol
Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 08:58 | 

Mönchengladbach - Manchester City maçında Pep Guardiola'nın paltosu çok konuşuldu! Recep İvedik...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'nin Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta City menajeri Pep Guardiola çok konuşuldu.

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Borussia Mönchengladbach ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaştı. Guardiola'nın giydiği palto ise maçın önüne geçti.

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Mutasyona uğramış koronavirüs sebebiyle Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da oynana mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.

3MÜTHİŞ SERİ 19 MAÇA ÇIKTI
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MÜTHİŞ SERİ 19 MAÇA ÇIKTI

Manchester City'nin gollerini 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus atarken İngiliz devi, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 19 maça çıkardı.

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Premir Lig'de 13 maçtır kazanan Manchester City bu seride 2 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup ve 1 de Lig Kupası galibiyeti aldı.

5YALNIZCA 6 GOL YEDİ
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YALNIZCA 6 GOL YEDİ

19 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City, bu seri süresinde 49 gol atıp kalesinde yalnızca 6 gol gördü.

6ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 10 YILDA BİR İLK
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 10 YILDA BİR İLK

Opta verisine göre Manchester City, 2010/11 sezonunda Manchester United'dan bu yana Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk 4 maçta kalesini gole kapatan ilk takım oldu.

7GUARDIOLANIN PALTOSU ÇOK KONUŞULDU
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GUARDIOLA'NIN PALTOSU ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola'nın maçta giydiği palto çok konuşuldu. Arkasında kulüp logosu bulunan uzun, siyah palto mücadele boyunca sosyal medyanın gündemindeydi.

8RECEP İVEDİK BENZETMESİ
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RECEP İVEDİK BENZETMESİ

Twitter'daki Türk kullanıcılar, Guardiola'nın bu paltosunu, Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakterinin filmde gittiği bir baloda giydiği arkasında ejderha simgesi olan kırmızı cekete benzetti.

9İKİNCİ YARIDA ÇIKARDI
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İKİNCİ YARIDA ÇIKARDI

Pep Guardiola, çok konuşulan paltosunu ikinci yarıda çıkarıp mücadeleyi klasikleşen düz renk kazağıyla takip etti.

10FEDERER DE GİYMİŞTİ
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FEDERER DE GİYMİŞTİ

Ünlü tenisçi Roger Federer de Met Gala töreninde arkasında kobra yılanı bulunan siyah bir takım elbise giymişti.

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