Mönchengladbach - Manchester City maçında Pep Guardiola'nın paltosu çok konuşuldu! Recep İvedik...

Borussia Mönchengladbach ile Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaştı. Guardiola'nın giydiği palto ise maçın önüne geçti.
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Mutasyona uğramış koronavirüs sebebiyle Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da oynana mücadeleyi Manchester City 2-0 kazandı.
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MÜTHİŞ SERİ 19 MAÇA ÇIKTI
Manchester City'nin gollerini 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus atarken İngiliz devi, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 19 maça çıkardı.
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Premir Lig'de 13 maçtır kazanan Manchester City bu seride 2 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup ve 1 de Lig Kupası galibiyeti aldı.
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YALNIZCA 6 GOL YEDİ
19 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City, bu seri süresinde 49 gol atıp kalesinde yalnızca 6 gol gördü.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 10 YILDA BİR İLK
Opta verisine göre Manchester City, 2010/11 sezonunda Manchester United'dan bu yana Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk 4 maçta kalesini gole kapatan ilk takım oldu.
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GUARDIOLA'NIN PALTOSU ÇOK KONUŞULDU
Öte yandan Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola'nın maçta giydiği palto çok konuşuldu. Arkasında kulüp logosu bulunan uzun, siyah palto mücadele boyunca sosyal medyanın gündemindeydi.
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RECEP İVEDİK BENZETMESİ
Twitter'daki Türk kullanıcılar, Guardiola'nın bu paltosunu, Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakterinin filmde gittiği bir baloda giydiği arkasında ejderha simgesi olan kırmızı cekete benzetti.
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İKİNCİ YARIDA ÇIKARDI
Pep Guardiola, çok konuşulan paltosunu ikinci yarıda çıkarıp mücadeleyi klasikleşen düz renk kazağıyla takip etti.
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FEDERER DE GİYMİŞTİ
Ünlü tenisçi Roger Federer de Met Gala töreninde arkasında kobra yılanı bulunan siyah bir takım elbise giymişti.