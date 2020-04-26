Yıldız futbolcunun corona virüs skandalı! Kulüpten çok sert açıklama

Spor Arena Dış Haber | Corona virüsün (koronavirüs) oldukça ağır etkilediği ülkelerden biri de İngiltere...Ülkede vaka sayısı 150 bine dayanmış durumda, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 binin üzerinde...Bu acı tablo bile ünlü futbolcuların karantinayı ihlal etmesine engel olmuyor. Öyle ki İngiliz basını artık her gün yeni futbolcunun karantina ihlali sonrası Covidiots yani Coronaptallar başlığıyla ilk 11 bile yaptı.Geçtiğimiz gün bu ilk 11'e girmeyi deneyecek bir isim daha eklendi. Everton forveti Moise Kean de corona virüs (koronavirüs) karantinasını ihlal etti.Son günlerde ismi Inter ve Roma ile anılan Kean'in evinde çılgın bir parti verdiği ortaya çıktı. Haftalık 50 bin pound kazanan 20 yaşındaki genç yeteneğin özel görüntüleri bir snapchat grubunda paylaşıldı.Karantina temizliği başlığıyla paylaşılan görüntülerde Kean'in birkaç modelle yakın şekilde dans ettiği görüldü.Olayı doğrulayan Everton Kulübü de açıklamasında karantina kurallarını hiçe sayan Moise Kean'e büyük tepki gösterdi.Açıklamada, Bir A takım oyuncumuzun corona virüs kurallarını görmezden geldiği olayla ilgili dehşet içindeyiz. Kulübümüz oyuncuya yaşadığımız hayal kırıklığını güçlü bir şekilde aktarmış ve bu davranışların kabul edilemez olduğunun altını çizmiştir. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı ve çalışmaları en büyük saygıyı hak etmektedir. Saygı göstermenin en iyi yolu da onları korumak için elimizden geleni yapmaktır” ifadeleri kullanıldı.Moise Kean'e yakın bir kaynak ise O ve arkadaşları karantina kurallarının kendilerine uygulandığını düşünmüyor gibilerdi.Parti çılgıncaydı ve sabah erken saatlere kadar devam etti. Premier Lig oyuncuları bu dönemde çılgınca para alıyor ve çalışmıyorlar.Bu işini kaybeden ya da maaş kesintisi yapan insanlar için yeterince sinir bozucu olmalı. Kendilerini kuralların üstünde olduklarını düşünüyorlar ifadelerini kullandı.Moise Kean geçtiğimiz cuma günü de kendisini jetin içinde görüntülemiş, daha sonra ise bir arkadaşıyla arabasında müzik dinlediği anları paylaşmıştı.