Mohammed bin Salman'ı Newcastle United için ikna eden gizemli güzel: Carla DiBello

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yeni sahibi belli olmak üzere.Newcastle United'ın mevcut sahibi Mike Ashley ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu arasında devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiği öne sürüldü.Ada basınında yer alan haberlere göre; taraftarlar arasında 343 milyon sterline el sıkışıldı.Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Mohammed bin Salman'ın aklına Newcastle'ı alma düşüncesini sokan kişinin Carla DiBello olduğu iddia edildi.The Wall Street Journal'da yer alan haberde, Carlo DiBello'nun Newcastle United ile Salman arasında yapılan görüşmelerde kilit rol üstlendiği yazıldı.Habere göre DiBello, hali hazırda Suudi Yatırım Fonları'nın yaptığı 343 milyon poundluk teklifin görüşmelerini bizzat yürütüyor.İki taraf için yapılan görüşmelere katılan DiBello'nun Newcastle United'i satın alma konusunda gidişatı belirleyecek kişi olarak belirtiliyor. Yasir Al-Rumayyan tarafından yönetilen Suudi Devlet Fonları’nın temel stratejisi Muhammed bin Selman’ın ülkeyi petrol bağımlılığını azaltmak.Muhammed bin Selman daha önce yine ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmak adına devasa bir spor şehri projesinin temellerini atmıştı.Hükümet, spor şehrinin yönetiminin ülkenin geri kalanından bağımsız olarak bir nevi özerk yapı olmasını hedefliyor.Bu özerklik paketinde, şehirde alkolün serbest olması ve kadınların daha özgürlükçü haklara sahip olması gibi maddeler yer alıyor.Neom ismi verilecek olan komplekste kadınlar ve işçiler de Suudi Arabistan'ın genelinin aksine burada daha geniş haklara sahip olacak.Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon paketi kapsamında hayata geçirilecek olan şehrin yüzünün Batı'ya dönük olacağı ifade ediliyor.Suudi Hükümeti bu paketle birlikte uluslararası vitrince insan haklarına saygı gösterilmediği yönündeki algıyı da kırmak istiyor.Turizm, reklam ve bahis gibi gelir kalemlerine oldukça güvenen Selman, ülkeye alternatif bir gelir kaynağı yaratmak istiyor.