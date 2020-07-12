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GeriFutbol MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik! Fatih Terim'e tepki
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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 21:42,

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik! Fatih Terim'e tepki

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından gerginlik yaşandı.

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Galatasaray Süper Lig'de Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

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Sarı-kırmızılılar, lig tekrar başladıktan sonra oynadığı 6 maçta da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda ise sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı

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Süper Lig'de son sırada yer alan MKE Ankaragücü, aldığı galibiyetle son 2 haftaya biraz daha umutlu girdi. Zorlu rakibini 1-0 yenerek İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 29'a yükseltti

4MAÇ SONU GERGİNLİK
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MAÇ SONU GERGİNLİK

MKE Ankaragücü’nün Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu’nda gerginlik yaşandı.

5FATİH TERİMDEN TRİBÜNE
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FATİH TERİM'DEN TRİBÜNE

MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı.

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Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.

7TARTIŞMA YAŞANDI
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TARTIŞMA YAŞANDI

Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı.

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MKE Ankaragücü ile Galatasaray’ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

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