MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası gerginlik! Fatih Terim'e tepki

Galatasaray Süper Lig'de Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.
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Sarı-kırmızılılar, lig tekrar başladıktan sonra oynadığı 6 maçta da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda ise sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı
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Süper Lig'de son sırada yer alan MKE Ankaragücü, aldığı galibiyetle son 2 haftaya biraz daha umutlu girdi. Zorlu rakibini 1-0 yenerek İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 29'a yükseltti
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MAÇ SONU GERGİNLİK
MKE Ankaragücü’nün Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu’nda gerginlik yaşandı.
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FATİH TERİM'DEN TRİBÜNE
MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı.
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Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.
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TARTIŞMA YAŞANDI
Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı.
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MKE Ankaragücü ile Galatasaray’ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.