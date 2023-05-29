MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ankara'da şampiyonluk heyecanı! İşte MKE Ankaragücü Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı saat ve kanal bilgisi, karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, 30 Mayıs Salı günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 79 puanla liderlik koltuğunda bulunan Sarı-Kırmızılılar Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda 23. şampiyonluk sevincini yaşayacak. Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde 1 futbolcu cezasından dolayı oynayamayacak. Peki, MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte, karşılaşma hakkında bilgiler.