Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ankara'da şampiyonluk heyecanı! İşte MKE Ankaragücü Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı#Ankaragücü Galatasaray Maçı Saat Kaçta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 23:45

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmada şampiyonluk için sahaya çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakılmaksızın 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Gözler şimdi maçın ilk 11 kadrosunda. Peki, MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayın izleme bilgisi.

1/5MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Ankarada şampiyonluk heyecanı İşte MKE Ankaragücü Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı saat ve kanal bilgisi, karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, 30 Mayıs Salı günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 79 puanla liderlik koltuğunda bulunan Sarı-Kırmızılılar Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda 23. şampiyonluk sevincini yaşayacak. Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde 1 futbolcu cezasından dolayı oynayamayacak. Peki, MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? İşte, karşılaşma hakkında bilgiler.

2/5MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü oynanacak. 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak olan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

3/5Galatasaray için şampiyonluk maçı

Galatasaray için şampiyonluk maçı

Sarı-kırmızılılar 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 79 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakılmaksızın 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, tarihindeki 23. şampiyonluk sevincini yaşayacak.

4/56 futbolcu sınırda

6 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

5/5Nicolo Zaniolo cezalı

Nicolo Zaniolo cezalı

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde 1 futbolcu cezasından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda, İstanbulspor ile oynanan müsabakada direkt kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Ankaragücü mücadelesiyle cezasını tamamlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#MKE Ankaragücü - Galatasaray Maçı#Ankaragücü Galatasaray Maçı Saat Kaçta