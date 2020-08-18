Miroslav Stoch'a bir hafta içinde iki büyük şok! Önce corona virüs sonra...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi PAOK'ta Miroslav Stoch şoku yaşanıyor.Yunan kulübü bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da forma giyen Miroslav Stoch için kararını verdi.PAOK, daha önce Fenerbahçe ile Bursaspor'da forma giyen Stoch'un sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.Yunan ekibi, bu karara gerekçe olarak ise Stoch'un performansından memnun kalınmamasını gösterdi.Slovak futbolcunun geçtiğimiz haftalarda corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Stoch, karantina altındayken PAOK'un sözleşmesini fesh etmesiyle büyük bir şok yaşadı.Yıldız futbolcu, böylece bir hafta içinde hem corona virüse yakalandı hem de kulüpsüz kaldı...30 yaşındaki futbolcu, karantina süresinin sona ermesinin ardından Yunanistan'dan ayrılmayı planlıyor.Stoch, geçen sezon başında PAOK'a transfer olmuştu...