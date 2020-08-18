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GeriFutbol Miroslav Stoch'a bir hafta içinde iki büyük şok! Önce corona virüs sonra...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 22:36,

Miroslav Stoch'a bir hafta içinde iki büyük şok! Önce corona virüs sonra...

Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Miroslav Stoch, Yunanistan'da büyük bir şok yaşıyor...

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi PAOK'ta Miroslav Stoch şoku yaşanıyor.

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Yunan kulübü bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da forma giyen Miroslav Stoch için kararını verdi.

3SÖZLEŞMESİ SONLANDIRILDI
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SÖZLEŞMESİ SONLANDIRILDI

PAOK, daha önce Fenerbahçe ile Bursaspor'da forma giyen Stoch'un sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.

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Yunan ekibi, bu karara gerekçe olarak ise Stoch'un performansından memnun kalınmamasını gösterdi.

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Slovak futbolcunun geçtiğimiz haftalarda corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

6KARANTİNA ALTINDAYKEN...
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KARANTİNA ALTINDAYKEN...

Stoch, karantina altındayken PAOK'un sözleşmesini fesh etmesiyle büyük bir şok yaşadı.

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Yıldız futbolcu, böylece bir hafta içinde hem corona virüse yakalandı hem de kulüpsüz kaldı...

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30 yaşındaki futbolcu, karantina süresinin sona ermesinin ardından Yunanistan'dan ayrılmayı planlıyor.

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Stoch, geçen sezon başında PAOK'a transfer olmuştu...

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