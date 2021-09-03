Miralem Pjanic kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in hayatı hakkında bilgiler

2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı.



Pjanić, 14 yaşında Metz ile genç sözleşmesi imzaladı ve kulübün akademisinde yaklaşık üç yıl geçirdi. 2005-06 sezonunda, Championnat National des 16 ans organizasyonunu kazanan 16 yaş altı takımında oynadı ve sezonun ardından kulüple beş yıllık bir élite sözleşme imzaladı.



Metz, oyuncu için sayısız teklif almasına rağmen, 6 Haziran 2008'de, Pjanić ve Metz, oyuncunun Olympique Lyonnais'a transferi için anlaşmaya vardılar.31 Ağustos 2011'de Pjanić, €11 milyon bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübü Roma ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Roma formasıyla ilk golünü Lecce'ye attı.