Milli sporcu İrem Yaman'dan Olimpiyat itirafı: ''Benim hakkımdı''

Milli tekvandocu İrem Yaman, Tokyo Olimpiyatları'na katılamaması hakkında itiraflarda bulundu.
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2 Dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Milli sporcu, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'ya şöyle konuştu;
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'HEP ZORLUKLARLA MÜCADELE ETTİM'
Ben de böyle bir durumun içine düşmek istemezdim. Olimpiyatlara hakkımı kazanarak gitmek isterdim. Hayatım boyunca zorluklarla mücadele ettim, tekrar ediyorum.
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Ben ilham kaynağı olmak istiyorum. Böyle bir durumla karşılaşmak istemezdim. Gel gör ki karşılaştığım şeyde sessiz kalmak istemedim. Hakkımı aradım.
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2016'dan beri 2020 Olimpiyatları için puan topluyorum. Bu müsabakalarda üst üste şampiyonluklarım var. Ocak ayında olimpiyatlara gidecek sporcular belli oluyordu. Ben 3. sıradaydım, Hatice 5. sıradaydı.
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'2 AY KALA DEĞİŞİR Mİ?'
2 ay kala kural değişikliği yaptı federasyon. Bunu 2-3 yıl önce söyleseydin tamam derdim. Ben de kendimi çok stres yapmazdım. Sakatlığım da vardı zaten.
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Ben elde ettiğim şey için tekrar mücadele etmek zorunda kaldım. Ortam ve şartların el vermediği zamanlar oluyor.
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Ben tek maçta yenildim ve olimpiyat hakkım elimden alındı. Yargı sürecindeyim. Ne zaman yargıdan döner bilmiyorum.
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Olimpiyatlar da zaten 2021'e ertelendi. 2021'de de ne olacağı belli değil. Umarım insan sağlığı için en sağlıklı karar verilmiş olur. Her şeyin üstünden gelinir. Sakatlık olmadığı sürece her şeyle mücadele edilebilir.
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'CİNSİYET AYRIMININ ÖNEMİ YOK'
Cinsiyet ayrımının artık hiçbir önemi yok. Kadınlar her yerde başarılı. Eve gelirken annenizin yemek yapmasını bekliyorsunuz ama en iyi aşçılar erkek
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Cinsiyet ayrımı önemsiz. İnsan, cinsiyet ayrımı olmadan en iyisi olabilir.